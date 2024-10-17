Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей

Posted 17 октября, 10:29
Published 17 октября, 10:29
Modified 17 октября, 10:31
Updated 17 октября, 10:31
В Омске продолжается судебный процесс над бывшим настоятелем храма Нерукотворного Образа Спасителя Николаем Бабурой, обвиняемого в развращении 12-летнего мальчика. Анастасия, жена Николая, утверждает, что дело против мужа сфабриковано, а улики исчезли, по информации издания «Новый Омск».
По словам Анастасии, ее мужа держат в следственном изоляторе уже больше полутора лет, и она редко видит его. Она рассказала, что на недавней встрече Николай выглядел крайне уставшим и подавленным. Кроме того, у Анастасии изъяли два телефона и вернули только через три месяца.
По ее словам, из материалов дела исчезли важные улики, такие как постельное белье и телефон Николая, а арест на имущество супругов наложили по иску матери мальчика, которая требует 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб. Анастасия считает, что это все — лишь попытка извлечь личную выгоду из сложившейся ситуации.
Анастасия обратилась к митрополиту Дионисию с просьбой разобраться в ситуации, утверждая, что её муж невиновен.
Ранее Город55 сообщал, что суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором участвовали двое граждан из Центральной Азии и один россиянин.