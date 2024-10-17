Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей

По словам Анастасии, ее мужа держат в следственном изоляторе уже больше полутора лет, и она редко видит его. Она рассказала, что на недавней встрече Николай выглядел крайне уставшим и подавленным. Кроме того, у Анастасии изъяли два телефона и вернули только через три месяца.