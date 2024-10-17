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Posted 17 октября, 10:29

Published 17 октября, 10:29

Modified 17 октября, 10:31

Updated 17 октября, 10:31

Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей

Омичка пытается взыскать с бывшего настоятеля храма 1,5 млн рублей

17 октября 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
Жена бывшего настоятеля храма в Омске, обвиняемого в развращении мальчика, утверждает, что дело против ее мужа сфабриковано, а улики исчезли.

В Омске продолжается судебный процесс над бывшим настоятелем храма Нерукотворного Образа Спасителя Николаем Бабурой, обвиняемого в развращении 12-летнего мальчика. Анастасия, жена Николая, утверждает, что дело против мужа сфабриковано, а улики исчезли, по информации издания «Новый Омск».

По словам Анастасии, ее мужа держат в следственном изоляторе уже больше полутора лет, и она редко видит его. Она рассказала, что на недавней встрече Николай выглядел крайне уставшим и подавленным. Кроме того, у Анастасии изъяли два телефона и вернули только через три месяца.

По ее словам, из материалов дела исчезли важные улики, такие как постельное белье и телефон Николая, а арест на имущество супругов наложили по иску матери мальчика, которая требует 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб. Анастасия считает, что это все — лишь попытка извлечь личную выгоду из сложившейся ситуации.

Анастасия обратилась к митрополиту Дионисию с просьбой разобраться в ситуации, утверждая, что её муж невиновен.

Ранее Город55 сообщал, что суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором участвовали двое граждан из Центральной Азии и один россиянин.

Наркотики на миллионы: в Омске трех человек осудили за незаконный сбыт
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Деньги#Церковь#Новости#Митрополит Дионисий
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