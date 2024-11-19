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Ноябрь
«Стало интересно». Как трейдер-любовник обманул омичку на сайте знакомств
19 ноября, 05:19
Октябрь
От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
Август
«Мы готовы». В новом учебном году студенты ОмГУ начнут учиться в главном корпусе
8 августа, 10:32
Июль
«Лицензия на беззаконие»: омскую клинику «Свобода» закрывают из-за нарушений
Сразу четыре пациента попали в реанимацию из-за неверных действий персонала. В медучреждении обнаружили ряд нарушений, а договоры с врачами были лишь на бумаге.
29 июля, 04:09
Все по закону. В омском минздраве отреагировали на скандал с «наркологичкой»
17 июля, 07:00
Довели 4 пациентов до реанимации. В Омске нашли подозрительную клинику
17 июля, 04:42
Март
Ежемесячный доход — 55 млн. В Омске силовики накрыли сеть подпольных казино
27 марта, 08:15
Февраль
Больше не вывести. В России перестал работать QIWI Кошелек
21 февраля, 10:56
Ноябрь 2023
Омич заработал 1,5 млрд на незаконной продаже газа, но отделался штрафом в 700 тысяч
Предприниматель организовал в промзоне станцию по хранению и сливу топлива, но каких-либо лицензий на этот вид деятельности не имел
22 ноября 2023, 07:22

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