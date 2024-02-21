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Больше не вывести. В России перестал работать QIWI Кошелек

21 февраля 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
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В России прекратил работу QIWI Кошелек

Центробанк забрал у КИВИ Банка лицензию на проведение каких-либо банковских операций.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Теперь КИВИ Банк не имеет лицензии на проведение банковских операций. В Центробанке такое решение объяснили тем, что КИВИ нарушал федеральные законы, а также игнорировал законодательство в области отмывания «преступных» денег.

«Банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — добавили в Центробанке.

Омичи и жители других регионов начали массово сообщать, что не могут вывести средства с КИВИ-кошелька. Деньги можно получить только через страховые вклады, так как банк является участником системы страхования. Вкладчикам вернут 100% оставшихся финансов.

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#Омск#Омская область#Лицензия#Деньги#Закрытие#Новости#Лицензии#Анастасия Баянова#Кошельек
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