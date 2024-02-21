Больше не вывести. В России перестал работать QIWI Кошелек

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Теперь КИВИ Банк не имеет лицензии на проведение банковских операций. В Центробанке такое решение объяснили тем, что КИВИ нарушал федеральные законы, а также игнорировал законодательство в области отмывания «преступных» денег.