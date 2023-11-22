Омич заработал 1,5 млрд на незаконной продаже газа, но отделался штрафом в 700 тысяч

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Омске 47-летнего местного жителя признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили сегодня, 22 ноября, в региональной прокуратуре. Уголовное дело возбудили по материалам проверки, проведенной совместно с УФСБ по Омской области.
Следователи посчитали, что омич в 2019 году в промзоне на территории Кировского округа организовал станцию по хранению и сливу газа. Необходимых лицензий у предпринимателя не было. Свой бизнес он оформил на подставных лиц. Компания продавала топливо различным организациям Омской области.
Общая сумма дохода составила 1,5 млрд рублей. Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил фигуранту штраф в размере 700 тысяч и запретил в течение года заниматься деятельностью, связанной с производством и хранением углеводородного газа.