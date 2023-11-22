Омич заработал 1,5 млрд на незаконной продаже газа, но отделался штрафом в 700 тысяч

Следователи посчитали, что омич в 2019 году в промзоне на территории Кировского округа организовал станцию по хранению и сливу газа. Необходимых лицензий у предпринимателя не было. Свой бизнес он оформил на подставных лиц. Компания продавала топливо различным организациям Омской области.