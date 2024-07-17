Довели 4 пациентов до реанимации. В Омске лишили лицензии наркологическую клинику

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В региональной прокуратуре сообщили, что в марте этого года министерство здравоохранения выдало учреждению лицензию на медицинскую деятельность по направлениям: неврология, психиатрия, психиатрия-наркология, функциональная диагностика, а также на оказание услуг в условиях дневного стационара по направлению психиатрия-наркология.
Как оказалось, для получения лицензии клиника предоставила копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. Однако, согласно информации прокуратуры, эти сотрудники не подписывали никаких трудовых соглашений с клиникой. Более того, они не работали в этой клинике, а были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске.
Проверка показала, что в клинике не хватает необходимых специалистов и оборудования. К сожалению, вопреки закону, помощь пациентам в этом учреждении оказывали сотрудники со средним образованием. Врач-нарколог-психиатр, который должен был работать в штате, приходил в клинику нерегулярно. В мае 2024 года он был там всего три раза, а остальное время «дежурил» по телефону из другого города.
Из-за ошибок в медицинской помощи и выборе лечения пациентам угрожала реальная опасность для жизни и здоровья. С конца марта 2024 года четверо пациентов этой клиники были госпитализированы в реанимации бюджетных медицинских учреждений. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Омская прокуратура требует приостановить деятельность клиники.
«Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении данной клиники дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в суд был направлен иск о признании незаконным решения Минздрава о выдаче этой организации лицензии. Также материалы проверки были переданы в Следком для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении клиники и лиц, допустивших ее работу.