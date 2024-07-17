gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

иллюстрация

Довели 4 пациентов до реанимации. В Омске лишили лицензии наркологическую клинику

17 июля 2024, 04:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске лишили лицензии наркологическую клинику

В клинике не было необходимого оборудования, а пациентам вместо квалифицированных врачей помогали сотрудники со средним медицинским образованием.

В региональной прокуратуре сообщили, что в марте этого года министерство здравоохранения выдало учреждению лицензию на медицинскую деятельность по направлениям: неврология, психиатрия, психиатрия-наркология, функциональная диагностика, а также на оказание услуг в условиях дневного стационара по направлению психиатрия-наркология.

Как оказалось, для получения лицензии клиника предоставила копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. Однако, согласно информации прокуратуры, эти сотрудники не подписывали никаких трудовых соглашений с клиникой. Более того, они не работали в этой клинике, а были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске.

Проверка показала, что в клинике не хватает необходимых специалистов и оборудования. К сожалению, вопреки закону, помощь пациентам в этом учреждении оказывали сотрудники со средним образованием. Врач-нарколог-психиатр, который должен был работать в штате, приходил в клинику нерегулярно. В мае 2024 года он был там всего три раза, а остальное время «дежурил» по телефону из другого города.

Из-за ошибок в медицинской помощи и выборе лечения пациентам угрожала реальная опасность для жизни и здоровья. С конца марта 2024 года четверо пациентов этой клиники были госпитализированы в реанимации бюджетных медицинских учреждений. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Омская прокуратура требует приостановить деятельность клиники.

«Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении данной клиники дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в суд был направлен иск о признании незаконным решения Минздрава о выдаче этой организации лицензии. Также материалы проверки были переданы в Следком для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении клиники и лиц, допустивших ее работу.

Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Лицензия#Медицина#Судебное разбирательство#Новости#Росздравнадзор#Грубые нарушения#Наркология#Угроза здоровью
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21