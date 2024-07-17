Довели 4 пациентов до реанимации. В Омске лишили лицензии наркологическую клинику

Как оказалось, для получения лицензии клиника предоставила копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. Однако, согласно информации прокуратуры, эти сотрудники не подписывали никаких трудовых соглашений с клиникой. Более того, они не работали в этой клинике, а были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске.