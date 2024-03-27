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казино

Ежемесячный доход — 55 млн. В Омске силовики накрыли сеть подпольных казино

27 марта 2024, 08:15
Фото: УФСБ России по Омской области
казино

Силовики закрыли сеть подпольных казино в Омске

Одного из организаторов уже взяли под стражу и завели на него уголовное дело.

В период с июня 2022 года по настоящее время в Октябрьском и Кировском округах работала сеть подпольных казино. Однако после совместной операции Управления ФСБ и Росгвардии эти заведения были закрыты.

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казиноказино
казиноказино
казиноказино
казино
Фото: УФСБ России по Омской области

Во время обысков было изъято 140 компьютеров, которые использовались для азартных игр. Омичи могли обменивать реальные деньги на виртуальную игровую валюту и играть, получая выигрыш в виде игровых очков. Таким образом, организаторы казино привлекали множество игроков и ежемесячно зарабатывали около 5 млн рублей.

На одного из организаторов казино уже завели дело по статье 171.2 УК РФ за незаконную организацию игр за пределами специальной зоны или без соответствующей лицензии. В настоящее время он находится под стражей. Кроме того, следствие выясняет причастность других лиц.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Росгвардия#Лицензия#Уголовное дело#Новости#Азартные игры#УФСБ России
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