Ежемесячный доход — 55 млн. В Омске силовики накрыли сеть подпольных казино

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В период с июня 2022 года по настоящее время в Октябрьском и Кировском округах работала сеть подпольных казино. Однако после совместной операции Управления ФСБ и Росгвардии эти заведения были закрыты.
Во время обысков было изъято 140 компьютеров, которые использовались для азартных игр. Омичи могли обменивать реальные деньги на виртуальную игровую валюту и играть, получая выигрыш в виде игровых очков. Таким образом, организаторы казино привлекали множество игроков и ежемесячно зарабатывали около 5 млн рублей.
На одного из организаторов казино уже завели дело по статье 171.2 УК РФ за незаконную организацию игр за пределами специальной зоны или без соответствующей лицензии. В настоящее время он находится под стражей. Кроме того, следствие выясняет причастность других лиц.