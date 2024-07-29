«Лицензия на беззаконие»: омскую клинику «Свобода» закрывают из-за нарушений

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Омске подошел к завершению один из самых громких медицинских скандалов за последнее время. Клиника «Свобода», которая оказывала услуги по психиатрии, наркологии и функциональной диагностике, лишилась лицензии на осуществление медицинской деятельности. Причина — грубые нарушения лицензионных требований, которые грозили здоровью пациентов.
Как выяснили в прокуратуре Омской области, в заведении отсутствовали медоборудование и персонал. Медсестры оказывали помощь пациентам, не имея соответствующей квалификации, а трудовые договоры с врачами были сфальсифицированы. И все это — ради получения лицензии на оказание медицинских услуг.
Региональный минздрав, к которому обратилась прокуратура, был вынужден отозвать лицензию у клиники. Кроме того, руководство привлекли к административной ответственности и штрафам. Продолжается расследование уголовного дела.