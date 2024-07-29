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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

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«Лицензия на беззаконие»: омскую клинику «Свобода» закрывают из-за нарушений

29 июля 2024, 04:09
Фото: gorod55.ru
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В Омске закрывают скандальную наркологическую клинику с «лжедокторами»

Сразу четыре пациента попали в реанимацию из-за неверных действий персонала. В медучреждении обнаружили ряд нарушений, а договоры с врачами были лишь на бумаге.

В Омске подошел к завершению один из самых громких медицинских скандалов за последнее время. Клиника «Свобода», которая оказывала услуги по психиатрии, наркологии и функциональной диагностике, лишилась лицензии на осуществление медицинской деятельности. Причина — грубые нарушения лицензионных требований, которые грозили здоровью пациентов.

Как выяснили в прокуратуре Омской области, в заведении отсутствовали медоборудование и персонал. Медсестры оказывали помощь пациентам, не имея соответствующей квалификации, а трудовые договоры с врачами были сфальсифицированы. И все это — ради получения лицензии на оказание медицинских услуг.

Региональный минздрав, к которому обратилась прокуратура, был вынужден отозвать лицензию у клиники. Кроме того, руководство привлекли к административной ответственности и штрафам. Продолжается расследование уголовного дела.

Попали в реанимацию. В Омске возбудили дело из-за скандала в наркологической клинике
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Здравоохранение#Лицензия#Скандал#Медицина#Врачи#Новости#Фиктивное трудоустройство
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