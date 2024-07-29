«Лицензия на беззаконие»: омскую клинику «Свобода» закрывают из-за нарушений

Как выяснили в прокуратуре Омской области, в заведении отсутствовали медоборудование и персонал. Медсестры оказывали помощь пациентам, не имея соответствующей квалификации, а трудовые договоры с врачами были сфальсифицированы. И все это — ради получения лицензии на оказание медицинских услуг.