Все по закону. В омском минздраве отреагировали на скандал с «наркологичкой»

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Омская прокуратура организовала проверку в отношении наркологической клиники. Минздрав выдал медучреждению лицензию, которую позже отобрали. Как выяснилось, клиника не имела права ее получать.
Для этого документа руководители учреждения предоставили копии трудовых договоров с медработниками. По факту же никаких соглашений у специалистов не было. Более того, они не работали в этой клинике, а были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске.
Также вскрылось, что в учреждении не было необходимого оборудования, а помощь оказывали сотрудники со средним образованием. С конца марта четыре пациента этой клиники попали в итоге в реанимацию. Один человек все еще находится в тяжелом состоянии.
В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что лицензия выдается при наличии необходимого оборудования и укомплектованности штата.
«Проверочные мероприятия на этапе выдачи лицензии проведены в полном соответствии с действующим законодательством. Текущий лицензионный контроль за деятельностью медорганизаций осуществляется иными надзорными органами», — рассказали Городу55 в пресс-центре ведомства.
Ранее Город55 писал, что прокуратура требует возбудить в отношении клиники дела об административном правонарушении. Также суд рассмотрит иск о признании незаконным решение минздрава о выдаче лицензии.