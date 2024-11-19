«Стало интересно». Как трейдер-любовник обманул омичку на сайте знакомств

Posted 19 ноября, 05:19
Published 19 ноября, 05:19
Modified 19 ноября, 06:46
Updated 19 ноября, 06:46
Мошенники в интернете могут поджидать вас на любом ресурсе. У аферистов заготовлены схемы на все случаи жизни — об этом регулярно предупреждают полицейские и органы власти. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, люди продолжают попадаться на уловки даже не самых искусных обманщиков.
С одной из таких махинаций столкнулась омичка Мария (имя изменено). Она рассказала Городу55, как ее обманули в приложении «ВК знакомства». Молодой ухажер выдал себя за успешного трейдера.
Преступники находят своих жертв в интернете или социальных сетях и предлагают открыть брокерский счет. Они обещают, что те в короткие сроки смогут заработать крупную сумму. Однако инвестиции, которые делают доверчивые люди, не возвращаются. Некоторые уже потеряли на этом несколько миллионов рублей.
Наша собеседница Мария познакомилась с симпатичным парнем Романом. В его анкете «ВК знакомств» было указано, что он работает моделью и «мечтает отводить дочку в садик и дарить жене цветы». По описанию и фотографиям — парень мечты. По общению тоже показался очень приятным: вежливым, романтичным, с широким кругом интересов. Когда речь зашла о деньгах — Роман рассказал, что существенную часть его дохода приносят инвестиции.
«На тот момент я об этом ничего не знала, стало интересно. Через несколько дней он написал, что у него для меня хорошая новость — в их бизнес-команде освободилось место. Предложил подработку, на которую буду я тратить не больше получаса в день. Ничего сложного, можно попробовать, подумала я, и согласилась», — рассказала Мария.
После этого мошенник перенаправил омичку на так называемого «трейдера». Вскоре Марии поступил звонок в Телеграме от некоего Сергея Усачева. По указам наставника девушка зарегистрировалась на сайте-брокере.
Чтобы начать зарабатывать, омичке нужно было положить на личный счет, созданный на сайте, 15 тысяч рублей. Сергей заверил, что за месяц можно дополнительно получить вдвое больше, а 20% от этой суммы полагается ему за предоставляемые услуги.
«Сергей скинул номер телефона какого-то Данила Дмитриевича С, и я перевела 15 тысяч по СБП. Мой „трейдер“, кстати, сообщил, что перекинул такую же сумму на специальный инвестиционный счет. Это необходимо, чтобы дать мне безопасность и подтвердить серьезность намерений. По его словам, никаких рисков не было, и платформа, на которой он предлагал работать — самая надежная. Еще он дал задание: составить список, на что потрачу первые заработанные 100 тысяч. Я пофантазировала и написала».
При этом на вопросы о том, когда эти деньги можно вывести, Сергей Усачев отвечал, что «это международный рынок». Поэтому для вывода средств нужно время, чтобы «счет прогрелся».
«На следующий день Сергей мне позвонил и сказал, что со мной готов работать серьезный специалист, очень опытный финансовый аналитик Алексей Стадлер. Он якобы отслеживает, какие акции выгодно купить и продать. С ним мы и совершили первую „сделку“ на специальной платформе. Он сообщал, на какую кнопочку нужно нажать в определенный момент, чтобы заработать деньги. Лишь после разговора с Алексеем я решила посмотреть в интернете информацию о нем. По запросу нашла только виолончелиста с таким именем и фамилией. К сожалению, только тогда я стала понимать неладное».
После общения с Алексеем Стадлером Мария напрямую попросила вернуть деньги, которые она перевела. В ответ на это аферист перенаправил на «техподдержку», в чат с которой нужно было отправить фото своего паспорта и данные банковской карты. Якобы так можно вывести «заработок». К счастью, в этот раз омичка не стала действовать по указаниям мошенника.
В тот же день девушка обратилась в ближайший отдел полиции и написала заявление. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Первое время с потерпевшим действительно работает «аналитик», сумма на электронном кошельке растет, и более того — иногда мошенники переводят жертве первую прибыль. Получив таким образом доверие вкладчика, злоумышленники продолжают выманивать деньги, загоняют потерпевших в кредиты и постепенно перестают выходить на связь.
Буквально несколько дней назад в полицию обратилась 60-летняя омичка: в прошлом месяце ей позвонила девушка и предложила заработать на инвестициях. Потерпевшая согласилась, и уже через час с ней связался «аналитик», который подробно рассказал о возможностях дохода. Весь месяц пенсионерка делала ставки и получала доход. Чтобы увеличить прибыль, она вложила все сбережения и даже взяла кредит. Всего пенсионерка потеряла 588 тысяч рублей.
Также в начале ноября после общения со лжеброкерами в полицию обратилась 22-летняя омичка. Она искала работу и откликнулась на объявление с вакансией менеджера. Ей перезвонили и сказали, что должность занята. Однако для девушки нашлась работа поинтереснее — инвестирование. Омичка скачала специальное приложение, начала играть на фондовой бирже и потеряла 475 тысяч рублей.
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что с начала году зарегистрировано 4426 краж и мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий. Ущерб жителям региона составил 1,2 млрд рублей.
Среди самых популярных схем аферистов Командыков назвал:
О том, как уберечь свои деньги от мошенников на сайтах знакомств, рассказал замначальника отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в сфере информации и информационных технологий УМВД России по городу Омску капитан полиции Владимир Мироненко.
«Мошенниками могут выступать как лица мужского пола, которые общаются от имени привлекательных дам, так и девушки, желающие нажиться на доверчивости молодых людей. Они используют различные способы обмана, например, предлагают пройти по ссылке и оплатить билеты в кино или театр для совместного похода, забронировать столик в кафе или другом развлекательном заведении — на самом деле несуществующих».
Полицейский добавил, что аферисты могут пойти и на другие уловки.
«Также следует насторожиться, когда вам предлагают оплатить или забронировать место или услугу по заниженной в разы цене — это может быть уловка для привлечения внимания. Если вы все-таки наткнулись на мошенников, независимо от того, перевели им деньги или нет, вы имеете полное право обратиться в полицию. Лучше сделать это лично в отделе полиции по месту жительства либо на сайте УМВД России по Омской области».
Также, по информации Минфина, чтобы проверить брокера, важно обратить внимание на несколько признаков. По объяснению ведомства, мошенников выдает следующее:
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Объем мошенничества в России дошел до 150 миллиардов рублей в год. 94% из всех финансовых преступлений приходится на мошенничество телефонное и в соцсетях. К сожалению, на уловки аферистов ведутся и молодые, и пожилые люди.
Мошенники совершенствуются в своем деле и придумывают новые схемы чуть ли не каждую неделю. Например, совсем недавно преступники начали одаривать своих жертв цветами. Приезжает человек, представляется сотрудником службы доставки цветов и бесплатно вручает красивый букет, якобы от неизвестного почитателя. Примерно спустя сутки мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками той самой службы, что доставила букет, и вежливо рассказывают, что вчерашний курьер второпях не успел оформить какие-то документы. Начальство требует строгой отчетности, поэтому нужно всего лишь продиктовать «код получения доставки», который направлен СМС-сообщением на номер получателя. Ничего не подозревающий человек диктует злоумышленникам цифры.
Довериться незнакомцам может каждый, но в наших силах напомнить вам, когда нужно насторожиться:
человек говорит, что сегодня-завтра он уезжает, вернется через неделю-две. Или, наоборот, еще не приехал, будет в конце следующего месяца в вашем городе;
в описании своей жизни он мягко упоминает инвестиции, говорит, что увлекается криптовалютой;
интересуется, довольны ли вы своей жизнью, хотели бы, чтобы условия были лучше, стабильнее, надежнее.
А если вам вдруг скинули биржевый график — лучше сразу закрывайте чат с таким собеседником. Или хотя бы не переводите никуда свои деньги.
Кроме того, корреспонденты Города55 Евгений Игишев и Ольга Скворцова в соцсети «ВКонтакте» запускали онлайн-трансляцию на тему знакомств в Сети. В том числе они поднимали вопросы мошенничества в подобных приложениях.