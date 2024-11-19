«Стало интересно». Как трейдер-любовник обманул омичку на сайте знакомств

Мошенники совершенствуются в своем деле и придумывают новые схемы чуть ли не каждую неделю. Например, совсем недавно преступники начали одаривать своих жертв цветами. Приезжает человек, представляется сотрудником службы доставки цветов и бесплатно вручает красивый букет, якобы от неизвестного почитателя. Примерно спустя сутки мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками той самой службы, что доставила букет, и вежливо рассказывают, что вчерашний курьер второпях не успел оформить какие-то документы. Начальство требует строгой отчетности, поэтому нужно всего лишь продиктовать «код получения доставки», который направлен СМС-сообщением на номер получателя. Ничего не подозревающий человек диктует злоумышленникам цифры.