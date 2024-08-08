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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

главный корпус ОмГУ

«Мы готовы». В новом учебном году студенты ОмГУ начнут учиться в главном корпусе

8 августа 2024, 10:32
Фото: Пресс-центр ОмГУ им. Ф. М. Достоевского
главный корпус ОмГУ

Главный корпус ОмГУ получил долгожданную лицензию и готов принимать студентов

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза подтвердила, что главный учебный корпус полностью соответствует необходимым требованиям.

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского получил лицензию на право ведения образовательной деятельности в своем главном учебном корпусе. Этому событию предшествовала серьезная и значимая работа, поделились представители вуза.

главный корпус ОмГУглавный корпус ОмГУ
главный корпус ОмГУ главный корпус ОмГУ
главный корпус ОмГУ
Фото: Пресс-центр ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области провели работу на объекте в течение двух месяцев. Они проверили соответствие параметров микроклимата и освещенности требованиям СанПиН, провели лабораторные исследования проб питьевой воды, а также осмотрели учебные, вспомогательные и служебные помещения, компьютерные классы и территорию вокруг здания.

Документы после экспертизы Роспотребнадзор передал в Федеральную службу по надзору в сфере образования.

«Это успешное завершение очередного большого этапа работы и подтверждение полной готовности здания к осуществлению образовательной деятельности. Мы готовы к началу нового учебного года и ждем наших студентов», — отметил ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Напомним, что новый учебный корпус ОмГУ занимает площадь в 22 тысячи квадратных метров. В нем есть учебные и административные помещения, аудитории на 120-150 и 25-50 человек, два лекционных зала на 220 мест, зал ученого совета, спортивный зал, столовая и другие помещения. Учебные аудитории оборудованы мультимедийными средствами, интерактивными дисплеями и досками.

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