«Мы готовы». В новом учебном году студенты ОмГУ начнут учиться в главном корпусе

Напомним, что новый учебный корпус ОмГУ занимает площадь в 22 тысячи квадратных метров. В нем есть учебные и административные помещения, аудитории на 120-150 и 25-50 человек, два лекционных зала на 220 мест, зал ученого совета, спортивный зал, столовая и другие помещения. Учебные аудитории оборудованы мультимедийными средствами, интерактивными дисплеями и досками.