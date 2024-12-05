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Posted 5 декабря, 06:13

Published 5 декабря, 06:13

Modified 5 декабря, 06:16

Updated 5 декабря, 06:16

Нефтебазу на Левобережье Омска закрыли на 90 дней из-за нарушений

Неудовлетворительная безопасность: в Омске временно закрыли опасную нефтебазу

5 декабря 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney.

Нефтебазу на Левобережье Омска закрыли на 90 дней из-за нарушений

В Омске приостановили деятельность нефтебазы ООО «Памир» после выявления нарушений в области промышленной безопасности.

По данным ГУФССП России по Омской области, деятельность нефтебазы ООО «Памир» была приостановлена на основании судебного решения из-за нарушений требований промышленной безопасности. Отметим, что предприятие расположено в Старом Кировске на улице 2-я Казахстанская.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Установили, что компания не зарегистрирована в реестре опасных объектов, а также не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Кроме того, были обнаружены утечки нефтепродуктов.

Суд признал ООО «Памир» виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. А также приостановил работу предприятия на 90 суток. Сотрудники судебных приставов опечатали оборудование и предупредили руководство о последствиях возобновления деятельности до окончания срока. В дальнейшем проверка продолжится, чтобы исключить возможность нелегального возобновления нефтебазы.

Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Омской области скоро откроется новая нефтяная компания. Основной деятельностью предприятия в Черлакском районе является добыча нефти и газа. А уставной капитал составляет 10 тысяч рублей.

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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Нарушения#Лицензия#Судебное решение#Промышленная безопасность#Нефтебаза#Утечки нефтепродуктов#Приостановление работы
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