Неудовлетворительная безопасность: в Омске временно закрыли опасную нефтебазу

Posted 5 декабря, 06:13
Published 5 декабря, 06:13
Modified 5 декабря, 06:16
Updated 5 декабря, 06:16
По данным ГУФССП России по Омской области, деятельность нефтебазы ООО «Памир» была приостановлена на основании судебного решения из-за нарушений требований промышленной безопасности. Отметим, что предприятие расположено в Старом Кировске на улице 2-я Казахстанская.
Установили, что компания не зарегистрирована в реестре опасных объектов, а также не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Кроме того, были обнаружены утечки нефтепродуктов.
Суд признал ООО «Памир» виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. А также приостановил работу предприятия на 90 суток. Сотрудники судебных приставов опечатали оборудование и предупредили руководство о последствиях возобновления деятельности до окончания срока. В дальнейшем проверка продолжится, чтобы исключить возможность нелегального возобновления нефтебазы.
Напомним, ранее Город55 писал о том, что в Омской области скоро откроется новая нефтяная компания. Основной деятельностью предприятия в Черлакском районе является добыча нефти и газа. А уставной капитал составляет 10 тысяч рублей.