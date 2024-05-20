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Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми

Есть пострадавшие. Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми

20 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI

Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми

Региональная прокуратура направила в суд дело 19-летней омички, которая села за руль без прав, перепутала педали и врезалась в павильон, в котором находились люди.

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело 19-летней омичи, которая стала виновником ДТП на улице 6-я Станционная. Девушка обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством).

Следствие предварительно установило, что вечером 9 ноября прошлого года обвиняемая села за руль иномарки «Ниссан Патфайндер», которая принадлежала ее сожителю. Во время остановки на парковке у торгового центра омичка перепутала педали и сбила уличный павильон для курения, в котором находились три женщины.

В результате одна из потерпевших получила тяжкий вред здоровью. Нарушительница признала вину в произошедшем и уверила, что готова возместить пострадавшей ущерб.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, там его рассмотрят по существу. Девушке грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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