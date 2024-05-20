Есть пострадавшие. Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми

Следствие предварительно установило, что вечером 9 ноября прошлого года обвиняемая села за руль иномарки «Ниссан Патфайндер», которая принадлежала ее сожителю. Во время остановки на парковке у торгового центра омичка перепутала педали и сбила уличный павильон для курения, в котором находились три женщины.