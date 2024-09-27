1,5 года принудительных работ. Суд вынес омичу приговор за нацистскую символику

Ранее мужчина уже сталкивался с законом по аналогичным обвинениям. В прошлом он был привлечён к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Однако, несмотря на предупреждения, он вновь нарушил закон. В январе этого года мужчина разместил на своей странице в социальной сети изображения, связанные с нацистской Германией. Но на этом он не остановился: в марте, прогуливаясь по двору, он нарисовал свастику на чужом автомобиле.