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Posted 27 сентября, 07:24

Published 27 сентября, 07:24

Modified 27 сентября, 07:53

Updated 27 сентября, 07:53

36-летнего омича осудили за повторную демонстрацию запрещённых символов

1,5 года принудительных работ. Суд вынес омичу приговор за нацистскую символику

27 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI

36-летнего омича осудили за повторную демонстрацию запрещённых символов

В Омске суд приговорил 36-летнего местного жителя к 1,5 годам принудительных работ за повторную демонстрацию нацистской символики. Ранее мужчина уже привлекался по подобным обвинениям.

36-летнего мужчину в Омске обвинили в демонстрации символики, которая напоминает нацистскую. Ленинский районный суд вынес ему приговор, касающейся публичного показа запрещённых символов.

Ранее мужчина уже сталкивался с законом по аналогичным обвинениям. В прошлом он был привлечён к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Однако, несмотря на предупреждения, он вновь нарушил закон. В январе этого года мужчина разместил на своей странице в социальной сети изображения, связанные с нацистской Германией. Но на этом он не остановился: в марте, прогуливаясь по двору, он нарисовал свастику на чужом автомобиле.

Подсудимый полностью признал свою вину и удалил все запрещённые изображения из интернета. Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес решение о наказании: 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Помимо этого, омичу придется отдавать 10% от своей зарплаты в пользу государства. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске осудят директора строительной фирмы по факту хищения более 20 млн.

Ущерб в 20 миллионов. В Омске начнут судить директора стройфирмы за мошенничество
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Нацистская символика#Административная ответственность#Ленинский районный суд#Принудительные работы
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