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Published Сегодня, 03:36

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иллюстрация

Отмывал деньги. Главу омского «ТрансИнвестСтрой» осудят за уклонение от уплаты 45 млн

2 апреля 2024, 03:36
Фото: Город55
иллюстрация

Гендиректор омского «ТрансИнвестСтрой» предстанет перед судом за отмывание денег

В прокуратуре сообщили, что гендиректор подделал документы по фиктивным операциям, заключил фейковые сделки и провел финансовые операции под видом аренды транспорта.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что генеральный директор ООО «ТрансИнвестСтрой» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Как оказалось, обвиняемый с января 2017 года по декабрь 2019 года специально включил в налоговые декларации своей компании неверные сведения о налоговых вычетах. А также подделал документы по фиктивным операциям с организациями. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль более чем на 46,5 млн рублей.

Чтобы придать законность владению и распоряжению деньгами, он заключил фиктивные сделки и провел финансовые операции под видом аренды транспорта, что принесло ему более 9 млн рублей.

В итоге прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере более 43 млн рублей. Кроме того, было арестовано его имущество — дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино, грузовые автомобили, а также средства с аффилированных компаний. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

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