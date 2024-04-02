Отмывал деньги. Главу омского «ТрансИнвестСтрой» осудят за уклонение от уплаты 45 млн

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что генеральный директор ООО «ТрансИнвестСтрой» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Как оказалось, обвиняемый с января 2017 года по декабрь 2019 года специально включил в налоговые декларации своей компании неверные сведения о налоговых вычетах. А также подделал документы по фиктивным операциям с организациями. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль более чем на 46,5 млн рублей.
Чтобы придать законность владению и распоряжению деньгами, он заключил фиктивные сделки и провел финансовые операции под видом аренды транспорта, что принесло ему более 9 млн рублей.
В итоге прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере более 43 млн рублей. Кроме того, было арестовано его имущество — дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино, грузовые автомобили, а также средства с аффилированных компаний. Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.