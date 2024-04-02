Отмывал деньги. Главу омского «ТрансИнвестСтрой» осудят за уклонение от уплаты 45 млн

Как оказалось, обвиняемый с января 2017 года по декабрь 2019 года специально включил в налоговые декларации своей компании неверные сведения о налоговых вычетах. А также подделал документы по фиктивным операциям с организациями. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль более чем на 46,5 млн рублей.