Путин подписал указ об увеличении зарплат для российских судей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Согласно указу, должностные оклады судей повышены в 1,055 раза. Сделано это для обеспечения социальных гарантий и полного, независимого осуществления правосудия.
Изменения коснутся судей Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.
В документе также сообщается, что финансовые расходы по реализации указа будет нести правительство РФ.