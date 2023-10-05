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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Иллюстраиця

Путин подписал указ об увеличении зарплат для российских судей

5 октября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Иллюстраиця
Документ об увеличении должностных окладов Президент сраны подписал сегодня, 5 октября.

Согласно указу, должностные оклады судей повышены в 1,055 раза. Сделано это для обеспечения социальных гарантий и полного, независимого осуществления правосудия.

Изменения коснутся судей Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

В документе также сообщается, что финансовые расходы по реализации указа будет нести правительство РФ.

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