Грозит до 7 лет. Омича накажут за стрельбу из пневмата в детей, бегающих по гаражам

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В региональной прокуратуре сообщили, что 18-летнего омича обвиняют сразу по двум статьям:
Выяснилось, что в апреле молодой человек сделал замечание подросткам, которые бегали по крышам гаражей. Это произошло между домами по улицам 6-я Станционная и 6-я Ленинградская.
После словесной перепалки и игнорирования со стороны детей, омич начал стрелять в них из рогатки и пневматического пистолета. В результате одна из пуль попала в ногу 9-летнего мальчика.
Обвиняемый частично признал свою вину и выплатил родителям пострадавшего мальчика 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде. Молодому омичу грозит до семи лет лишения свободы.