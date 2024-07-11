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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

иллюстрация

Грозит до 7 лет. Омича накажут за стрельбу из пневмата в детей, бегающих по гаражам

11 июля 2024, 07:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Молодого омича могут посадить на 7 лет за стрельбу в детей, бегающих по гаражам

Дети не реагировали на просьбы омича, и тогда он начал стрелять в них из рогатки и пневматического пистолета.

В региональной прокуратуре сообщили, что 18-летнего омича обвиняют сразу по двум статьям:

  • часть 2 статьи 213 (хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия);
  • пункты «а», «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Выяснилось, что в апреле молодой человек сделал замечание подросткам, которые бегали по крышам гаражей. Это произошло между домами по улицам 6-я Станционная и 6-я Ленинградская.

изъятое оружиеизъятое оружие
изъятое оружиеизъятое оружие
изъятое оружие
Фото: Прокуратура Омской области

После словесной перепалки и игнорирования со стороны детей, омич начал стрелять в них из рогатки и пневматического пистолета. В результате одна из пуль попала в ногу 9-летнего мальчика.

Обвиняемый частично признал свою вину и выплатил родителям пострадавшего мальчика 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде. Молодому омичу грозит до семи лет лишения свободы.

место происшествия
Видео: Омский следком
Грозит срок. 18-летний омич прострелил ногу ребенку, который бегал по гаражам
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