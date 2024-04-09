Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Ленинский районный суд вынес приговор омичу, который повредил имущество ресторана на улице Рождественского и травмировал официантку после выпитого алкоголя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Отметим, что изначально в преступлении были виновны двое мужчин, они обвинялись по одинаковой статье, однако один из них скончался до суда, причины его смерти не называются. В связи с этим уголовное дело прекратилось.
Суд установил, что в конце ноября прошлого года омичи выпивали в пиццерии на улице Рождественского. Мужчины находились в заведении около трех часов, и, когда сотрудники попросили их уйти, подсудимые начали проявлять агрессию. В результате их действий пострадало имущество ресторана, ущерб составил 44 тысячи рублей. Кроме того, один из виновных кинул в официантку термопод с кипятком и травмировал ее.
Во время следствия один из мужчин полностью признал вину в произошедшем, второй сознался частично. Они полностью возместили причиненный заведению вред, а также выплатили пострадавшей девушке 25 тысяч.
В результате суд назначил второму виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев тюремного заключения и обязали выплатить 100 тысяч рублей пострадавшей за причинение морального вреда.