Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Сую вынес приговор омичу, который устроил пьяный дебош в пиццерии

Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму

9 апреля 2024, 11:18
Фото: Прокуратура Омской области

Сую вынес приговор омичу, который устроил пьяный дебош в пиццерии

Ленинский районный суд наказал мужчину, который разгромил пиццерию и травмировал официантку после пьяной посиделки с другом.

Ленинский районный суд вынес приговор омичу, который повредил имущество ресторана на улице Рождественского и травмировал официантку после выпитого алкоголя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Отметим, что изначально в преступлении были виновны двое мужчин, они обвинялись по одинаковой статье, однако один из них скончался до суда, причины его смерти не называются. В связи с этим уголовное дело прекратилось.

Суд установил, что в конце ноября прошлого года омичи выпивали в пиццерии на улице Рождественского. Мужчины находились в заведении около трех часов, и, когда сотрудники попросили их уйти, подсудимые начали проявлять агрессию. В результате их действий пострадало имущество ресторана, ущерб составил 44 тысячи рублей. Кроме того, один из виновных кинул в официантку термопод с кипятком и травмировал ее.

Во время следствия один из мужчин полностью признал вину в произошедшем, второй сознался частично. Они полностью возместили причиненный заведению вред, а также выплатили пострадавшей девушке 25 тысяч.

В результате суд назначил второму виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев тюремного заключения и обязали выплатить 100 тысяч рублей пострадавшей за причинение морального вреда.

Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Новости#Хулиганство#Судья#Хулиганы#Дебошир#Судьи#Ленинский районный суд#Анастасия Баянова#Дебош
Подпишитесь
Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Сегодня, 04:09
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
Сегодня, 06:21
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Сегодня, 08:16
«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова
Сегодня, 07:06
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Сегодня, 09:12
Новый стиль жизни в родном городе: ЖК «Пушкино» изменит ваше представление о комфорте
Сегодня, 03:00
"