Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму

Суд установил, что в конце ноября прошлого года омичи выпивали в пиццерии на улице Рождественского. Мужчины находились в заведении около трех часов, и, когда сотрудники попросили их уйти, подсудимые начали проявлять агрессию. В результате их действий пострадало имущество ресторана, ущерб составил 44 тысячи рублей. Кроме того, один из виновных кинул в официантку термопод с кипятком и травмировал ее.