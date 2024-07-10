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Омич опубликовал на странице в соцсети нацистскую символику и попал под суд

Нарушил повторно. Омич попал под суд за публикацию нацистской символики в соцсети

10 июля 2024, 09:14
Фото: 1MI

Омич опубликовал на странице в соцсети нацистскую символику и попал под суд

Ленинский районный суд рассмотрит дело омича, который повторно нарушил закон о демонстрации нацистской символики, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело 36-летнего омича, который обвиняется в публичной демонстрировании символики, сходной с нацистской (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый вновь нарушил закон и был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. В январе 2024 года на своей странице в соцсети мужчина разместил символику нацистской Германии, а в марте того же года нарисовал свастику на чужом автомобиле, который стоял во дворе его дома.

Обвиняемый полностью признал вину в преступлении и удалил изображения. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд, омичу грозит до четырех лет лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Наказание#Нарушение#Новости#Нацизм#Нацистская символика#Ленинский районный суд
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