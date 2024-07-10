Нарушил повторно. Омич попал под суд за публикацию нацистской символики в соцсети

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело 36-летнего омича, который обвиняется в публичной демонстрировании символики, сходной с нацистской (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый вновь нарушил закон и был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. В январе 2024 года на своей странице в соцсети мужчина разместил символику нацистской Германии, а в марте того же года нарисовал свастику на чужом автомобиле, который стоял во дворе его дома.
Обвиняемый полностью признал вину в преступлении и удалил изображения. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд, омичу грозит до четырех лет лишения свободы.