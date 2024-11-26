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Posted 26 ноября, 05:55

Published 26 ноября, 05:55

Modified 26 ноября, 05:57

Updated 26 ноября, 05:57

Омский суд обязал демонтировать ограждение на берегу Иртыша

Омский суд обязал демонтировать ограждение на берегу Иртыша

26 ноября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney.
После проверки прокуратуры, суд удовлетворил иск о демонтаже ограждения, которое нарушало права граждан на доступ к реке Иртыш.

В Омске завершилось судебное разбирательство, связанное с ограничением доступа граждан к реке Иртыш. Межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства со стороны компании «Гидротранссервис», которая без разрешения установила бетонное ограждение вдоль берега в водоохранной зоне.

Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура обратилась в суд с требованием демонтировать сооружение. Ленинский районный суд удовлетворил иск, признав действия «Гидротранссервиса» незаконными. Компания пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно. В суде подтвердили законность первоначального вердикта.

В настоящее время «Гидротранссервис» приступил к демонтажу ограждения, что позволит омичам вновь беспрепятственно пользоваться берегом реки Иртыш.

Напомним, что ранее омич, недовольный действиями ГИБДД, решил обратиться в Конституционный суд. Первомайский районный суд Омска рассмотрел его жалобу на решение инспектора ГИБДД, который отказался возбуждать дело о ДТП с участием его жены, произошедшем в апреле 2024 года.

Теперь в Конституционный суд: омич, оспаривающий решение ГИБДД, еще раз проиграл дело
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Демонтаж#Судебное разбирательство#Новости#Ленинский районный суд#Природоохранная прокуратура
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