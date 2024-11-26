Омский суд обязал демонтировать ограждение на берегу Иртыша

Posted 26 ноября, 05:55
Published 26 ноября, 05:55
Modified 26 ноября, 05:57
Updated 26 ноября, 05:57
В Омске завершилось судебное разбирательство, связанное с ограничением доступа граждан к реке Иртыш. Межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства со стороны компании «Гидротранссервис», которая без разрешения установила бетонное ограждение вдоль берега в водоохранной зоне.
Прокуратура обратилась в суд с требованием демонтировать сооружение. Ленинский районный суд удовлетворил иск, признав действия «Гидротранссервиса» незаконными. Компания пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно. В суде подтвердили законность первоначального вердикта.
В настоящее время «Гидротранссервис» приступил к демонтажу ограждения, что позволит омичам вновь беспрепятственно пользоваться берегом реки Иртыш.
Напомним, что ранее омич, недовольный действиями ГИБДД, решил обратиться в Конституционный суд. Первомайский районный суд Омска рассмотрел его жалобу на решение инспектора ГИБДД, который отказался возбуждать дело о ДТП с участием его жены, произошедшем в апреле 2024 года.