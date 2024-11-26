Омский суд обязал демонтировать ограждение на берегу Иртыша

Напомним, что ранее омич, недовольный действиями ГИБДД, решил обратиться в Конституционный суд. Первомайский районный суд Омска рассмотрел его жалобу на решение инспектора ГИБДД, который отказался возбуждать дело о ДТП с участием его жены, произошедшем в апреле 2024 года.