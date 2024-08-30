Массовое увольнение. В Омске три судьи подали в отставку

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Published Сегодня, 04:09
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Сегодня, 30 августа, состоится заседание квалификационной коллегии судей Омской области, на котором будут рассмотрены, в числе прочих вопросов, сразу три заявления об отставке, пишет «Омск-информ».
С 17 сентября свой пост покинет мировой судья судебного участка № 55 в Ленинском судебном районе Омска Вера Желонкина. Чуть позже, 23 сентября, в отставку уходит судья Омского областного суда Нина Латышенко. Завершит «тройку» Елена Усенко, работающая в Ленинском районном суде Омска: ее уход намечен на 30 сентября. Причины ухода судей пока не разглашаются. Предположительно, они могут быть связаны с личными обстоятельствами или же с решением сменить сферу деятельности.
Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрит заявления и примет решение по ним. Ожидается, что в ближайшее время станут известны и новые назначения на освободившиеся места.
Вчера, 29 июля, Город55 писал о случае в омской школе №114, откуда поступила анонимная жалоба на поведение директора.