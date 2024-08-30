Массовое увольнение. В Омске три судьи подали в отставку

С 17 сентября свой пост покинет мировой судья судебного участка № 55 в Ленинском судебном районе Омска Вера Желонкина. Чуть позже, 23 сентября, в отставку уходит судья Омского областного суда Нина Латышенко. Завершит «тройку» Елена Усенко, работающая в Ленинском районном суде Омска: ее уход намечен на 30 сентября. Причины ухода судей пока не разглашаются. Предположительно, они могут быть связаны с личными обстоятельствами или же с решением сменить сферу деятельности.