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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

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Массовое увольнение. В Омске три судьи подали в отставку

30 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI
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В Омске сразу трое судей решили уволиться

Причины этого решения не разглашаются. Двое из них трудятся в Ленинском районном суде, а еще одна судья работает в Омском областном суде.

Сегодня, 30 августа, состоится заседание квалификационной коллегии судей Омской области, на котором будут рассмотрены, в числе прочих вопросов, сразу три заявления об отставке, пишет «Омск-информ».

С 17 сентября свой пост покинет мировой судья судебного участка № 55 в Ленинском судебном районе Омска Вера Желонкина. Чуть позже, 23 сентября, в отставку уходит судья Омского областного суда Нина Латышенко. Завершит «тройку» Елена Усенко, работающая в Ленинском районном суде Омска: ее уход намечен на 30 сентября. Причины ухода судей пока не разглашаются. Предположительно, они могут быть связаны с личными обстоятельствами или же с решением сменить сферу деятельности.

Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрит заявления и примет решение по ним. Ожидается, что в ближайшее время станут известны и новые назначения на освободившиеся места.

Вчера, 29 июля, Город55 писал о случае в омской школе №114, откуда поступила анонимная жалоба на поведение директора.

«Работал в колонии, увольняет учителей». Омичи пожаловались на директора школы №114
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Омский областной суд#Ленинский районный суд#Квалификационная коллегия
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