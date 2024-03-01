Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 11:33
Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы вынести приговор ведущему инженеру отдела технического надзора федерального государственного унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» минкульта РФ. Он признан виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Следком установил, что подсудимый потребовал от руководителя строительной компании 1,2 млн рублей за подписанный акт о приеме работ по госконтракту по реставрации Казачьего Никольского Собора — объекта культурного наследия федерального значения. Отмечается, что на деле работы, о которых говорилось в документе, не проверялись должным образом.
1 декабря 2022 года он получил первую часть денег — 500 тысяч рублей. Именно в момент передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области.
Суд приговорил инженера отдела технического надзора к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Он был взят под стражу после оглашения приговора.