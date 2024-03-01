Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора

Следком установил, что подсудимый потребовал от руководителя строительной компании 1,2 млн рублей за подписанный акт о приеме работ по госконтракту по реставрации Казачьего Никольского Собора — объекта культурного наследия федерального значения. Отмечается, что на деле работы, о которых говорилось в документе, не проверялись должным образом.