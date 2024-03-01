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Суд вынес приговор инженеру, который попался на получении крупных взяток

Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора

1 марта 2024, 09:51
Фото: 1MI

Суд вынес приговор инженеру, который попался на получении крупных взяток

Приговор инженеру отдела технического надзора вынес Октябрьский районный суд.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы вынести приговор ведущему инженеру отдела технического надзора федерального государственного унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» минкульта РФ. Он признан виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следком установил, что подсудимый потребовал от руководителя строительной компании 1,2 млн рублей за подписанный акт о приеме работ по госконтракту по реставрации Казачьего Никольского Собора — объекта культурного наследия федерального значения. Отмечается, что на деле работы, о которых говорилось в документе, не проверялись должным образом.

1 декабря 2022 года он получил первую часть денег — 500 тысяч рублей. Именно в момент передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Суд приговорил инженера отдела технического надзора к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Он был взят под стражу после оглашения приговора.

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#Коронавирус#Омск#Омская область#Суд#Коррупция#Дача взятки#Взятка#Приговор#Новости#Приговор суда#Оглашение приговора#Взятки#Крупное взяточничество#Анастасия Баянова
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