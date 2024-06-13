Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Стало известно, кто рассказал о незаконных действиях бывшего вице-губернатора и главы министерства труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Его, напомним, обвиняют в получении крупной взятки.
Как пишут «Коммерческие вести», Куприянова убрали из правительства 25 мая. Губернатор на тот момент уже знал, что подчиненного задержат. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу этого учреждения контролирует региональный минтруд. Его руководителя ранее взяли во внимание силовики.
Следователи не предполагали, что к незаконным действиям может быть причастен глава министерства. Башуров рассказал, что дал взятку Куприянову, чтобы тот закрывал глаза на попустительства в работе дома-интерната. Чиновник согласился взять не только деньги, но и имущество. О размере взятки официальные источники пока не говорят.
Таким образом Башуров решил пойти на сделку со следствием. Как пишет «Омск-Информ», его задержали за некие «прегрешения». Бывший министр пока что находится под арестом до 4 августа. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения.