Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова

Следователи не предполагали, что к незаконным действиям может быть причастен глава министерства. Башуров рассказал, что дал взятку Куприянову, чтобы тот закрывал глаза на попустительства в работе дома-интерната. Чиновник согласился взять не только деньги, но и имущество. О размере взятки официальные источники пока не говорят.