Покупал элитную недвижимость: в деле чиновника омского минтруда появились новые лица

Posted 9 декабря, 13:13
Published 9 декабря, 13:13
Modified 10 декабря, 01:58
Updated 10 декабря, 01:58
Сегодня в Омске прошел антикоррупционный брифинг, на котором начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции региональной прокуратуры Евгений Зобенко рассказал об интересных деталях уголовного процесса экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова.
Оказалось, что в деле чиновника появился новый фигурант. Его имя пока не называется, при этом известно, что благодаря взяткам он купил элитную недвижимость на сумму около 25 млн рублей.
«В ближайшее время завершится расследование уголовное дело в отношении еще одного чиновника ведомства. Данный госслужащий при зарплате 65-70 тысяч рублей приобрел элитную недвижимость, явно превышающую его доходы, а также прибыль членов его семьи. Указанный чиновник приобрел элитную недвижимость. Сумма исковых заявлений составила 25 млн рублей», — передает слова Евгения Зобенко «Омск-Информ».
Напомним, что Владимира Куприянова задержали в омском аэропорту 5 июня, после чего он был этапирован в Москву. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова, который и рассказал обо всем полиции. Сейчас Куприянов находится в московском СИЗО, арест продлится минимум до 4 февраля.