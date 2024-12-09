Покупал элитную недвижимость: в деле чиновника омского минтруда появились новые лица

Напомним, что Владимира Куприянова задержали в омском аэропорту 5 июня, после чего он был этапирован в Москву. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова, который и рассказал обо всем полиции. Сейчас Куприянов находится в московском СИЗО, арест продлится минимум до 4 февраля.