gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 13:13

Published 9 декабря, 13:13

Modified 10 декабря, 01:58

Updated 10 декабря, 01:58

Покупал элитную недвижимость: в деле чиновника омского минтруда появились новые лица

Покупал элитную недвижимость: в деле чиновника омского минтруда появились новые лица

9 декабря 2024, 13:13
Фото: 1MI.
Подробнее о ходе дела на антикоррупционном брифинге рассказал Евгений Зобенко.

Сегодня в Омске прошел антикоррупционный брифинг, на котором начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции региональной прокуратуры Евгений Зобенко рассказал об интересных деталях уголовного процесса экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова.

Оказалось, что в деле чиновника появился новый фигурант. Его имя пока не называется, при этом известно, что благодаря взяткам он купил элитную недвижимость на сумму около 25 млн рублей.

«В ближайшее время завершится расследование уголовное дело в отношении еще одного чиновника ведомства. Данный госслужащий при зарплате 65-70 тысяч рублей приобрел элитную недвижимость, явно превышающую его доходы, а также прибыль членов его семьи. Указанный чиновник приобрел элитную недвижимость. Сумма исковых заявлений составила 25 млн рублей», — передает слова Евгения Зобенко «Омск-Информ».

Напомним, что Владимира Куприянова задержали в омском аэропорту 5 июня, после чего он был этапирован в Москву. В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. По версии следствия, он получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова, который и рассказал обо всем полиции. Сейчас Куприянов находится в московском СИЗО, арест продлится минимум до 4 февраля.

Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дача взятки#Взятка#Новости#Взятки#Крупное взяточничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика