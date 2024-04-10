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Задержали с поличным. В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупные взятки

10 апреля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупное взяточничество

Уголовное дело начальника службы строительства и эксплуатации омского аэропорта расследует региональный следком, фигуранта поймали с поличным во время получения взятки в 300 тысяч рублей.

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело начальника службы строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт», он обвиняется в крупном взяточничестве.

Дело ведется по материалам УФСБ и СУ СКР по Омской области. Правоохранители установили, что мужчина помог предпринимателю победить в конкурсе на оказание услуг по уборке помещений аэропорта, за это он получил взятку в 2,3 миллиона рублей. Сотрудника удалось поймать с поличным во время передачи еще одной крупной суммы, на этот раз 300 тысяч рублей. Купюры обнаружили во время досмотра.

Кроме того, во время расследования удалось выявить новый случай взяточничества. Ранее обвиняемый получил от директора коммерческой фирмы 800 тысяч рублей за победу в аукционе на проведение хозяйственных работ в аэропорту, а также организовал прием этих работ.

Сейчас мужчина находится под стражей, проверка продолжается.

Фото: УФСБ России по Омской области
Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку
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