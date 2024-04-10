Задержали с поличным. В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупные взятки

Дело ведется по материалам УФСБ и СУ СКР по Омской области. Правоохранители установили, что мужчина помог предпринимателю победить в конкурсе на оказание услуг по уборке помещений аэропорта, за это он получил взятку в 2,3 миллиона рублей. Сотрудника удалось поймать с поличным во время передачи еще одной крупной суммы, на этот раз 300 тысяч рублей. Купюры обнаружили во время досмотра.