Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Иллюстрация

В Советском районном суде нашли ошибки в обвинении экс-главы омского Госстройнадзора

9 октября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Судья Жанна Кудрина вернула уголовное дело в канцелярию, так как нашла в нем нарушения.

Как сообщают «Коммерческие вести», 13 сентября судья приняла дело Анатолия Скоробогатько в канцелярии, оно было возбуждено по материалам сотрудников УФСБ. Обвинительное заключение по делу же утверждал прокурор Омской области Алексей Афанасьев.

Однако ознакомившись с материалами дела, Жанна Кудрина пришла к выводу, что в нем есть ошибки, а потому передала его обратно в канцелярию для передачи силовикам.

Напомним, что Анатолия Скоробогатько, экс-главу омского Госстройнадзора, подозревают во взятке и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из омских строительных компаний.

В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке
Узнать подробнее
#Омск#Уголовное дело#Дача взятки#Взятка#Взятки#Крупное взяточничество#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26