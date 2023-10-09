В Советском районном суде нашли ошибки в обвинении экс-главы омского Госстройнадзора

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как сообщают «Коммерческие вести», 13 сентября судья приняла дело Анатолия Скоробогатько в канцелярии, оно было возбуждено по материалам сотрудников УФСБ. Обвинительное заключение по делу же утверждал прокурор Омской области Алексей Афанасьев.
Однако ознакомившись с материалами дела, Жанна Кудрина пришла к выводу, что в нем есть ошибки, а потому передала его обратно в канцелярию для передачи силовикам.
Напомним, что Анатолия Скоробогатько, экс-главу омского Госстройнадзора, подозревают во взятке и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из омских строительных компаний.