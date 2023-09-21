Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»

Напомним, что самого Егора Кирьякова суд заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Кирьяков стал главой «Омскоблстройзаказчика» в июле 2022 года в статусе исполняющего обязанности директора. Чиновник покинул пост в январе 2023 года за срыв строительства по нацпроектам.