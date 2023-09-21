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Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»

21 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI
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Барнаульских бизнесменов Евгения Кисанова и Владимира Левченко отправили под домашний арест.

Стали известны имена подозреваемых в даче взятки бывшему директору «Омскоблстройзаказчика» Егору Кирьякову. Барнаульских бизнесменов Евгения Кисанова и Владимира Левченко Куйбышевский районный суд Омска отправил под домашний арест до 7 ноября. На них завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупных размерах.

Согласно данный сайта Rusprofile, Кисанов и Левченко являются соучредителями компании «Майами-Импорт». Фирма зарегистрирована в Барнауле в 2012 году, основным видом деятельности микропредприятия в ЕГРЮЛ указана оптовая продажа одежды и обуви. Выручка компании в прошлом году составила 868 тысяч рублей.

Напомним, что самого Егора Кирьякова суд заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Кирьяков стал главой «Омскоблстройзаказчика» в июле 2022 года в статусе исполняющего обязанности директора. Чиновник покинул пост в январе 2023 года за срыв строительства по нацпроектам.

На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Чиновник#Взятка#Арест#Евгений Игишев#Крупное взяточничество#Омскоблстройзаказчик
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