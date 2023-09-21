Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Стали известны имена подозреваемых в даче взятки бывшему директору «Омскоблстройзаказчика» Егору Кирьякову. Барнаульских бизнесменов Евгения Кисанова и Владимира Левченко Куйбышевский районный суд Омска отправил под домашний арест до 7 ноября. На них завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупных размерах.
Согласно данный сайта Rusprofile, Кисанов и Левченко являются соучредителями компании «Майами-Импорт». Фирма зарегистрирована в Барнауле в 2012 году, основным видом деятельности микропредприятия в ЕГРЮЛ указана оптовая продажа одежды и обуви. Выручка компании в прошлом году составила 868 тысяч рублей.
Напомним, что самого Егора Кирьякова суд заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Кирьяков стал главой «Омскоблстройзаказчика» в июле 2022 года в статусе исполняющего обязанности директора. Чиновник покинул пост в январе 2023 года за срыв строительства по нацпроектам.