В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника

По версии следствия, инженер потребовал от директора строительной компании, проводившей реставрацию Казачьего Никольского собора на улице Ленина, взятку на сумму 1,2 млн рублей. За вознаграждение специалист мог без вопросов принять выполненные работы. Дело обстояло в ноябре прошлого года.