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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

иллюстрация

В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника

30 августа 2023, 04:22
Фото: Город55
иллюстрация
Он потребовал крупное вознаграждение за приемку работ от строительной фирмы.

В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного заключения инженеру, который проходит по уголовному делу о крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о ведущем сотруднике технадзора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Минкультуры РФ.

По версии следствия, инженер потребовал от директора строительной компании, проводившей реставрацию Казачьего Никольского собора на улице Ленина, взятку на сумму 1,2 млн рублей. За вознаграждение специалист мог без вопросов принять выполненные работы. Дело обстояло в ноябре прошлого года.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали, что реставрационные работы проводились по государственному контракту на общую сумму более 73,2 млн рублей.

В декабре того же года инженера задержали. Глава строительной компании передавал ему первую часть взятки в размере 500 тыс рублей. В этот момент взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ.

Мужчина не признал вину. В скором времени его уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом.

В Омске экс-замминистра строительства предстанет перед судом за взятки и халатность
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Дача взятки#Взятка#Новости#Реставрация#УФСБ Омской области#Госконтракты#Алина Ясинская#Крупное взяточничество
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