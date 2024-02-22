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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Обращение Зиверт (скриншот)

В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert

22 февраля 2024, 06:08
Фото: Город55
Обращение Зиверт (скриншот)
Певица выступила с обращением для своих слушателей.

В Омске отменили предстоящее выступление певицы Зиверт. Концерт был запланирован 30 апреля на G-Drive Арене. Об этом стало известно из обращения певицы в ее соцсетях.

Оказалось, что у Юлии Зиверт серьезные проблемы со здоровьем, и она вынуждена прерывает свои выступления до осени.

«Все это время я продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, которые только временно снимали боль, чтобы отработать концерты и проекты», — рассказала певица в соцсетях.

Теперь минимум до осени отменены концерты певицы в Новосибирске, Уфе, Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Сочи и Ереване. Однако Зиверт можно будет увидеть в шоу «Голос», где она является наставником.

Напомним, что певица получила широкую популярность в 2018 года после выхода трека Life. Ей также принадлежат хиты Beverly Hills, Credo, «Шарик», «Не болей», «Зеленые волны».

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