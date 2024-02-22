В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Омске отменили предстоящее выступление певицы Зиверт. Концерт был запланирован 30 апреля на G-Drive Арене. Об этом стало известно из обращения певицы в ее соцсетях.
Оказалось, что у Юлии Зиверт серьезные проблемы со здоровьем, и она вынуждена прерывает свои выступления до осени.
«Все это время я продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, которые только временно снимали боль, чтобы отработать концерты и проекты», — рассказала певица в соцсетях.
Теперь минимум до осени отменены концерты певицы в Новосибирске, Уфе, Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Сочи и Ереване. Однако Зиверт можно будет увидеть в шоу «Голос», где она является наставником.
Напомним, что певица получила широкую популярность в 2018 года после выхода трека Life. Ей также принадлежат хиты Beverly Hills, Credo, «Шарик», «Не болей», «Зеленые волны».