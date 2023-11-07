Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
1-е место. «Исчезнувшее» дело
Признать банкротом омское ООО «Магистраль» требует через омский арбитраж ООО «Прогресс-М» из города Иркутска. Сумма финансовых претензий, согласно заявлению, составила более 71.2 млн рублей.
Казалось бы, рядовое дело, коих много, ан нет — дело в том, что в различных специализированных системах оно присутствует под номером А46-18667/2023, а вот в картотеке дел Арбитражного суда Омской области никакой информации о нем не найти.
Одной из причин такого казуса может быть тот факт, что на данный момент сам истец по этому иску, «Прогресс-М», является банкротом. Компанией руководит конкурсный управляющий, идет распродажа имущества и активов, и, вероятно, указанный выше иск просто-напросто вошел в одно из старых производств по банкротным делам. К слову, по различным делам у «Прогресс-М» пытаются отсудить почти 1 млрд рублей.
Что касается ответчика, компании «Магистраль», то она вполне действующая, правда с недостоверными сведениями об адресе и учредителях. Специализируется общество на торговле различными видами топлива.
2-е место. Банкротство с выручкой под полмиллиарда
Еще одно банкротное дело в арбитражном суде Омской области инициировало АО «Газпромбанк» в отношении ООО «Лидер». Сей иск поступил в суд 25 октября и был принят к рассмотрению 1 ноября.
Как значится в документах суда, банкиры требуют признать омскую компанию банкротом из-за долга на сумму свыше 37.3 млн рублей. В этой задолженности почти 30 млн рублей — это сумма займа, а остальное — проценты, комиссии и неустойки.
Ответчик по этому делу, компания «Лидер», существует на рынке с 2019 года, специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и за 2022 год показал выручку почти в 540 млн рублей, правда с отрицательной чистой прибылью в 27 млн рублей. Из интересного можно также отметить, что у «Лидера» имеется порядка 54 договоров лизинга, в основном на грузовые автомобили и спецтехнику.
3-е место. Омичи vs москвичи
Чуть более 24 млн рублей пытается взыскать через суд омское ООО «ГК „Строй-Логистик“» с московского ООО «Профкомплектсервис». Эта судебная тяжба была принята к производству 11 октября.
Как следует из открытых данных, «ГК „Строй-Логистик“» позиционирует себя на рынке как компанию, которая занимается строительством и торговлей различными стройматериалами, а также их доставкой водным транспортом из Омска и Новосибирска на территорию Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. За 2022 год компания показала положительные финансовые результаты — выручку в 540.5 млн рублей и чистую прибыль в 109.4 млн рублей. Единственным руководителем и учредителем общества значится предприниматель Женис Садуов.
Отметим, что в этом году Садуов изъявил желание принять участие в проекте «Меценатство», который инициировал мэр Омска Сергей Шелест, и подписал соглашение о спонсорской помощи на ремонт гимназии № 75.
Ответчики по этому делу, «Профкомплектсервис», зарегистрированы в городе Москве, руководитель и учредитель компании — некто Канг Йен. Фирма занимается оптовой торговлей стройматериалами и изделиями. Потому не исключено, что москвичи попросту задолжали деньги за поставки некой продукции.
4-е место. «Транснефть — Западная Сибирь» и экологическая катастрофа
Почти в 22.2 млн рублей оценили ущерб почвам специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Эту сумму через суд они пытаются взыскать с АО «Транснефть — Западная Сибирь».
По всей видимости, речь в этом судебном споре идет об экологической катастрофе, случившейся возле деревни Луговая Омского района в конце января текущего года. Тогда, как ранее сообщал Город55, из-за аварии на магистральном нефтепроводе «Усть-Балык — Омск», который принадлежи компании «Транснефть — Западная Сибирь», в почву на площади более 200 квадратных метров попало порядка 60 кубических метров нефти.
Как выяснилось в ходе проверок, об этом ЧП в компании сообщили только спустя сутки, что по настоянию региональной прокуратуры закончилось штрафом на сумму более 310 тысяч рублей.
5-е место. Грузы, спецтехника, долги
Задолженность сразу по трем договорам через суд взыскивает омское ООО «Вертикальстрой» с компании из Краснодара — ООО «Сканарсенал». Общая сумма задолженности, как указано в иске, превысила 19.3 млн рублей.
Как прописали истцы в иске, «Сканарсенал» якобы задолжал по договору на оказание услуг спецтехники от 11 ноября 2020 года, за услуги по перевозке грузов от 1 июня 2021 года и по договору купли-продажи от 1 июля 2022 года.
Отметим, что краснодарская фирма специализируется на строительстве автомобильных дорог. Возможно, омичи работали на каком-то дорожном объекте в качестве подрядчиков и либо совсем не получили оплату, либо получили не в полном объеме.