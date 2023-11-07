Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги

Ответчик по этому делу, компания «Лидер», существует на рынке с 2019 года, специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и за 2022 год показал выручку почти в 540 млн рублей, правда с отрицательной чистой прибылью в 27 млн рублей. Из интересного можно также отметить, что у «Лидера» имеется порядка 54 договоров лизинга, в основном на грузовые автомобили и спецтехнику.