Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки

Эксперты объясняют, что пока нет ясности в отношении того, как будут развиваться программы льготной ипотеки в будущем. Это приводит к колебаниям цен на новостройки. Застройщики, стремясь выполнить план продаж, предлагают покупателям скидки или запускают программы рассрочки, включая часть затрат в стоимость объектов. В результате ситуация на первичном рынке недвижимости сейчас очень нестабильная.