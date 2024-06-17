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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

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Updated Сегодня, 03:33

иллюстрация

Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки

17 июня 2024, 03:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, насколько упали цены на новостройки в Омске

По словам эксперта, за последний месяц средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в России снизилась на 0,5%. За 12 месяцев был зафиксирован рост цен на 10,3%. В Екатеринбурге, Омске и Челябинске отмечено наибольшее снижение средней стоимости квадратного метра в новостройках.

Согласно данным федеральной компании «Этажи», за последний месяц средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в России снизилась до 132,1 тысячи рублей.

Наибольшее снижение средней стоимости квадратного метра в новостройках среди городов-миллионников зафиксировано в Екатеринбурге (минус 1,7%), Омске (минус 1,6%) и Челябинске (минус 0,5%).

Эксперты объясняют, что пока нет ясности в отношении того, как будут развиваться программы льготной ипотеки в будущем. Это приводит к колебаниям цен на новостройки. Застройщики, стремясь выполнить план продаж, предлагают покупателям скидки или запускают программы рассрочки, включая часть затрат в стоимость объектов. В результате ситуация на первичном рынке недвижимости сейчас очень нестабильная.

При этом цена на новостройки в Самаре, Волгограде и Красноярске практически не изменилась, продемонстрировав околонулевую динамику. В Москве средняя цена квадратного метра выросла на 3,7%, уступив первенство лишь Краснодару, где рост составил 4,7%. Также в тройке лидеров по росту средней цены находится Санкт-Петербург, где она увеличилась на 2,9%.

Эксперты считают, что снижение средней цены за квадратный метр на первичном рынке происходит прежде всего в небольших городах и миллионниках. Однако резкого обвала цен не ожидается. Застройщики будут использовать дополнительные механизмы стимулирования продаж, чтобы удержать цены от резкого снижения.

Ранее Город55 сообщал о средней стоимости квадратного метра в омских новостройках. За год она увеличилась почти на четверть. Подробности в нашем материале ниже:

«Квадрат» за 117 тысяч. Квартиры в омских новостройках за год подорожали почти на 25%
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