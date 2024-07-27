Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами

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В день рождения гамбургера, 27 июля, сервис «Едадил» проанализировал стоимость приготовления гамбургера в крупнейших городах России. Для расчета брались средние цены на ингредиенты для классического гамбургера: котлета из говядины, булочка с кунжутом, маринованные огурцы, красный лук, кетчуп и горчица.
В Омске и Краснодаре приготовить гамбургер выйдет дороже всего — 113 рублей за штуку. Также в пятерку вошли Самара (111,5 рублей), Ростов-на-Дону и Уфа (по 111 рублей).
Дешевле всего гамбургер можно приготовить в Санкт-Петербурге — 83,8 рубля. Представляем полный рейтинг:
Ранее Город55 рассказывал, где в Омске делают самую вкусную шаурму. В рейтинге представлены пять заведений.