84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья

Напомним, что ранее Омск занял 58-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Оказалось, что омичи могут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,8 года при условии, что их доход будет средним и в семье будет только один ребенок. В прошлом году для приобретения такой же квартиры потребовалось бы семь лет.