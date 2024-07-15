84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
По данным аналитиков РИА Новости, в 2023 году Омск оказался на 84-м месте в рейтинге городов России по объему введенного жилья. На каждого омича пришлось 0,4 квадратного метра жилья, что почти вдвое меньше среднего показателя по стране, который составил 0,756 квадратного метра.
Лидером по обеспеченности жилой площадью стал Краснодар, где на каждого жителя приходится 2,66 квадратных метра жилья. На втором месте расположился Новороссийск, на третьем — Черкесск.
Самые низкие показатели оказались в Мурманске, где на каждого жителя приходится всего 0,01 квадратного метра жилья. Также в аутсайдерах оказались Братск и Петропавловск-Камчатский, где на каждого жителя приходится по 0,09 квадратного метра жилой площади.
Согласно исследованию, обеспеченность жильем в Омске также не достигает общероссийского уровня. В прошлом году на одного жителя приходилось 27,5 квадратных метров жилья, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 28,8 квадратных метра.
Напомним, что ранее Омск занял 58-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Оказалось, что омичи могут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,8 года при условии, что их доход будет средним и в семье будет только один ребенок. В прошлом году для приобретения такой же квартиры потребовалось бы семь лет.