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иллюстрация

84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья

15 июля 2024, 04:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья

На каждого омича в среднем приходится 0,4 квадратного метра жилья, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 0,756 квадратного метра.

По данным аналитиков РИА Новости, в 2023 году Омск оказался на 84-м месте в рейтинге городов России по объему введенного жилья. На каждого омича пришлось 0,4 квадратного метра жилья, что почти вдвое меньше среднего показателя по стране, который составил 0,756 квадратного метра.

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Фото: «РИА Новости»

Лидером по обеспеченности жилой площадью стал Краснодар, где на каждого жителя приходится 2,66 квадратных метра жилья. На втором месте расположился Новороссийск, на третьем — Черкесск.

Самые низкие показатели оказались в Мурманске, где на каждого жителя приходится всего 0,01 квадратного метра жилья. Также в аутсайдерах оказались Братск и Петропавловск-Камчатский, где на каждого жителя приходится по 0,09 квадратного метра жилой площади.

Согласно исследованию, обеспеченность жильем в Омске также не достигает общероссийского уровня. В прошлом году на одного жителя приходилось 27,5 квадратных метров жилья, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 28,8 квадратных метра.

Напомним, что ранее Омск занял 58-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Оказалось, что омичи могут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,8 года при условии, что их доход будет средним и в семье будет только один ребенок. В прошлом году для приобретения такой же квартиры потребовалось бы семь лет.

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