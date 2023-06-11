Омск оказался в антилидерах рейтинга городов-миллионников по уровню ЖКХ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
«NewsNN» подготовил новый рейтинг городов-миллионников России — по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Наши коллеги исследовали рост цен на основные услуги за 10 лет, а также состояние и темпы строительства сетей в мегаполисах.
С 2013 по 2023 год практически во всех мегаполисах сильно увеличились цены на водоснабжение. В Омске рост составил 144% — с 15,07 руб./кВтч до 21,65 руб./кВтч. Это один из самых благоприятных показателей, наравне с Пермью (+144%) и Воронежем (+127%). В остальных миллионниках разница за 10 лет выше.
С электричеством все стабильнее. Средний рост — 60-70%. Самая маленькая динамика в Воронеже (+18%). Показатель Омска — 179%, с 1 150,26 руб./Гкал до 2 055,94 руб./Гкал. Дороже всего пользование электроприборами обходится жителям Москвы (2 325,88 руб./Гкал) и Краснодара (2 330,29 руб./Гкал).
А вот отопление в регионах дорожает неравномерно. Ситуация зависит от поставщика ресурса: во многих мегаполисах работают несколько компаний, цены могут отличаться более чем в два раза. Наши коллеги ориентировались на предложения крупнейших фирм. Вышло, что за 10 лет услуга подорожала в среднем на 70%. Самый большой скачок — в Уфе (+238%) и Новосибирске (+181%). Наиболее медленные темпы роста наблюдаются в Ростове-на-Дону (+16%) и Санкт-Петербурге (+22%). Что касается Омска, стоимость сжиженного газа с 6,55 руб./м3 поднялась до 10,21 руб./м3, соответственно, рост — 156%.
Газ. Он есть во всех крупных городах России, кроме Красноярска. Ценник за 10 лет поднялся примерно на 50-60%. Омичи потребляют самое дорогое голубое топливо — стоимость кубометра превышает 10 рублей. Аналогичная ситуация в Волгограде.
Аналитики «NewsNN» исследовали также изношенность сетей. И здесь Омск в лидерах антирейтинга. В нашем городе пора менять 84% сетей водоснабжения. Хуже ситуация только в Самаре — 86%. Критический износ у 48% канализационных сетей в Омске. Такая же обстановка в Нижнем Новгороде. Хуже дела в Самаре и Перми — по 74%.
А вот по износу тепловых сетей наш город не попал в список худших. Показатель Омска — 14%. С сетями газоснабжения тоже не все так плохо: за 10 лет построено 678 998 метров сетей.
Авторы исследования оценивали каждый регион в баллах, их суммировали для того, чтобы сделать выводы. Омск оказался во второй половине рейтинга ЖКХ — на 10 месте из 16 с результатом 58 баллов.
Лучшие: Москва (106), Ростов-на-Дону (104) и Санкт-Петербург (91). Аутсайдеры: Екатеринбург (51), Красноярск (47) и Уфа (37). Отметим, за основу аналитики брали данные Росстата и профильных ведомств.
Ранее мы рассказывали, какое место занял Омск в рейтинге городов-миллионников по доступности образования: