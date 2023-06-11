Омск оказался в антилидерах рейтинга городов-миллионников по уровню ЖКХ

А вот отопление в регионах дорожает неравномерно. Ситуация зависит от поставщика ресурса: во многих мегаполисах работают несколько компаний, цены могут отличаться более чем в два раза. Наши коллеги ориентировались на предложения крупнейших фирм. Вышло, что за 10 лет услуга подорожала в среднем на 70%. Самый большой скачок — в Уфе (+238%) и Новосибирске (+181%). Наиболее медленные темпы роста наблюдаются в Ростове-на-Дону (+16%) и Санкт-Петербурге (+22%). Что касается Омска, стоимость сжиженного газа с 6,55 руб./м3 поднялась до 10,21 руб./м3, соответственно, рост — 156%.