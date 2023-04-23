Омск стал вторым по числу нераспроданных квартир в новостройках

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Специалисты сервиса по анализу и мониторингу рынка новостроек bnMAP.pro опубликовали срез по рынку городов-миллионников, чтобы изучить объемы нераспроданных квартир в корпусах на стадии строительства.
Омск занял второе место. В нашем городе не реализуется 80% лотов в новостройках. На первом месте — Краснодар (83%). Третью строчку занял Челябинск (74%).
А вот меньше всего доли товарных запасов оказались в Москве (57%), Екатеринбурге (60%) и Санкт-Петербурге (61%).
Аналитики отмечают: «Сам по себе показатель нереализованных запасов — это лишь картина рынка „в моменте“».