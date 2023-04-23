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Омск стал вторым по числу нераспроданных квартир в новостройках

23 апреля 2023, 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация
Исследование проводилось среди городов-миллионников в России.

Специалисты сервиса по анализу и мониторингу рынка новостроек bnMAP.pro опубликовали срез по рынку городов-миллионников, чтобы изучить объемы нераспроданных квартир в корпусах на стадии строительства.

Омск занял второе место. В нашем городе не реализуется 80% лотов в новостройках. На первом месте — Краснодар (83%). Третью строчку занял Челябинск (74%).

А вот меньше всего доли товарных запасов оказались в Москве (57%), Екатеринбурге (60%) и Санкт-Петербурге (61%).

Аналитики отмечают: «Сам по себе показатель нереализованных запасов — это лишь картина рынка „в моменте“».

#Новостройки#Строительство#Жилье#Экономика#Общество#Новости#Омск#Россия#Краснодар#Челябинск#Москва#Санкт-Петербург#Екатеринбург
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