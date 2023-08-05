Экс-нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев приехал на турнир в Сочи

Posted Сегодня, 22:02
Published Сегодня, 22:02
Modified Сегодня, 22:12
Updated Сегодня, 22:12
Сегодня омский «Авангард» провел свой первый матч в рамках турнира Лига ставок Sochi Hockey Open, — на арене «Шайба» он встретился с хозяевами турнира — ХК «Сочи».
Во время матча зрители и журналисты заприметили на трибунах ледового дворца экс-нападающего «ястребов» Владимира Ткачева. Сей факт моментально попросили прокомментировать главного тренера команды Михаила Кравца.
«Был на трибуне? (удивляется). Знаете, я на трибуну не смотрел, хотя хороший тренер должен видеть все, в том числе и то, что происходит на трибунах. Увидели, спасибо, это для меня настоящий сюрприз. Раз приехал, надеюсь, что будут какие-то сдвиги, но опять же это вопрос к генеральному менеджменту», — заявил Кравец.
По словам наставника «ястребов», лично у него с Ткачевым уже давно все решено.
«Я с Володей до этого момента несколько раз общался, и между нами все вопросы уже решены. Теперь слово за ним, но скажу так, — я хочу, чтобы он играл у нас», — заверил главный тренер «ястребов».
Напомним, 30 апреля текущего года у Владимира Ткачева закончился контракт с «Авангардом» и он вместе со своим агентом Шуми Бабаевым решил попытать счастья в НХЛ. Однако потом, с подачи все того же Бабаева, появилась информация, что если Ткачев не получит предложений из-за океана, то он, скорее всего, вернется в «Авангард». Позже был и озвучен крайний срок такого возвращения, — 10 августа.
Что же касается старта на турнире, то для «ястребов» он был неудачным, — омичи уступили сочинцам со счетом 1:3.