Экс-нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев приехал на турнир в Сочи

Напомним, 30 апреля текущего года у Владимира Ткачева закончился контракт с «Авангардом» и он вместе со своим агентом Шуми Бабаевым решил попытать счастья в НХЛ. Однако потом, с подачи все того же Бабаева, появилась информация, что если Ткачев не получит предложений из-за океана, то он, скорее всего, вернется в «Авангард». Позже был и озвучен крайний срок такого возвращения, — 10 августа.