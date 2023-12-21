Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Сочи»: «Смогли реабилитироваться»

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игре с ХК «Сочи», которая закончилась разгромным поражением последних со счетом 3:8.
«Хорошая была игра против довольно-таки непростой команды. Я считаю, что сегодня ребята полностью выполнили задание на матч и все четыре звена показали отличную игру. Естественно, и вратарь начал удачно играть с первых же смен и выручал, когда это было нужно. Не так-то просто играть, когда одна команда много атакует, а другая защищается», — считает Кравец.
По мнению тренера, эта победа стала хорошей реабилитацией после прошлого «сухого» поражения.
«Сегодня по тактике, по движению, по комбинациям и по хорошим голам все отлично. Рад, что смогли реабилитироваться после поражения с Казанью [та встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу „Ак Барса] и забили достаточно много голов. Надеюсь, что и дальше будем такжхоккей все вместе и всей командой двигаться вперед“, — надеется Михаил Кравец.
Победа над ХК «Сочи» позволила «Авангарду» вырваться на первое место в Восточной конференции.