gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 12:08

Published 8 ноября, 12:08

Modified 8 ноября, 12:12

Updated 8 ноября, 12:12

ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА

ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА

8 ноября 2024, 12:08
Фото: Хоккейный клуб СКА.
Сочинский клуб обыграл СКА со счетом 5:2 и прервал серию поражений.

Вчера, 7 ноября, СКА на домашнем льду разгромно проиграл «Сочи» со счетом 2:5. Питерский клуб не смог прервать серию поражений, а южане одержали первую победу с 20 октября.

Первый период запомнился заброшенной шайбой нападающего Тимура Хафизова. На протяжении всей двадцатиминутки команды перехватывали инициативу друг у друга, но лишь одна шайба достигла цели.

Во втором периоде «Сочи» реализовал первую же атаку. Отличился Артур Тянулин. Не так удачно отрезок складывался для СКА: армейцы не реализовали четыре попытки большинства, ни один из бросков, а из было 15, не дошел до цели.

Начало следующего периода также было результативным для южан, Тимур Хафизов забросил свою вторую шайбу и обеспечил команде серьезное преимущество — 0:3. За 12 минут до сирены СКА получил новое большинство и тут же снял вратаря, заменив шестым полевым, но прием не принес желаемого результата.

Фото: Хоккейный клуб СКА

Распечатали ворота соперника армейцы только во второй половине третьего периода, шайбу забросил Марат Хайруллин. Тут же последовал быстрый ответ от «Сочи», отличился Андрей Никонов. Спустя пять минут счет стал разгромным, до 1:5 его довел «леопард» Данил Авершин. Под занавес матча нападающий СКА Михаил Воробьев сумел сократить отставание, но спасать игру было уже поздно. Итог — 5:2 в пользу «Сочи».

Более того, голевой передачей сумел отметиться один из главных героев матча, голкипер «Сочи» Сергей Иванов. Это его первое набранное очко в КХЛ.

Победа «Сочи» в этом матче прервала трехнедельную «засуху» и была особенно ценна для главного тренера Сергея Зубова, который предыдущие два сезона был ассистентом Романа Ротенберга в СКА.

Фото: Хоккейный клуб «Сочи»

Источник: КХЛ, СКА, «Сочи», sports.ru

Напомним, что вчера омский «Авангард» уступил «Адмиралу», встреча проходила во Владивостоке и завершилась в овертайме со счетом 2:3.

Овертайм не удался: «Авангард» в гостях проиграл «Адмиралу» со сетом 2:3
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Сочи#ХК "СКА"#ХК "Сочи"#Санкт-Петербург#Новости#Хоккеист#Хоккеисты#СКА#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика