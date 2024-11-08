ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА

Posted 8 ноября, 12:08
Published 8 ноября, 12:08
Modified 8 ноября, 12:12
Updated 8 ноября, 12:12
Вчера, 7 ноября, СКА на домашнем льду разгромно проиграл «Сочи» со счетом 2:5. Питерский клуб не смог прервать серию поражений, а южане одержали первую победу с 20 октября.
Первый период запомнился заброшенной шайбой нападающего Тимура Хафизова. На протяжении всей двадцатиминутки команды перехватывали инициативу друг у друга, но лишь одна шайба достигла цели.
Во втором периоде «Сочи» реализовал первую же атаку. Отличился Артур Тянулин. Не так удачно отрезок складывался для СКА: армейцы не реализовали четыре попытки большинства, ни один из бросков, а из было 15, не дошел до цели.
Начало следующего периода также было результативным для южан, Тимур Хафизов забросил свою вторую шайбу и обеспечил команде серьезное преимущество — 0:3. За 12 минут до сирены СКА получил новое большинство и тут же снял вратаря, заменив шестым полевым, но прием не принес желаемого результата.
Распечатали ворота соперника армейцы только во второй половине третьего периода, шайбу забросил Марат Хайруллин. Тут же последовал быстрый ответ от «Сочи», отличился Андрей Никонов. Спустя пять минут счет стал разгромным, до 1:5 его довел «леопард» Данил Авершин. Под занавес матча нападающий СКА Михаил Воробьев сумел сократить отставание, но спасать игру было уже поздно. Итог — 5:2 в пользу «Сочи».
Более того, голевой передачей сумел отметиться один из главных героев матча, голкипер «Сочи» Сергей Иванов. Это его первое набранное очко в КХЛ.
Победа «Сочи» в этом матче прервала трехнедельную «засуху» и была особенно ценна для главного тренера Сергея Зубова, который предыдущие два сезона был ассистентом Романа Ротенберга в СКА.
Источник: КХЛ, СКА, «Сочи», sports.ru
Напомним, что вчера омский «Авангард» уступил «Адмиралу», встреча проходила во Владивостоке и завершилась в овертайме со счетом 2:3.