Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Играем в Сочи, а половина трибун красные»

Posted Сегодня, 23:39
Published Сегодня, 23:39
Modified Сегодня, 23:39
Updated Сегодня, 23:39
Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о болельщиках, которые пришли поддержать команду в первом матче Лига ставок Sochi Hockey Open.
«Посмотрел сегодня, а половина трибун сидит в красном (в форме, джерси, кепках и шарфах „Авангарда“ — прим. ред.). Ни у одного клуба в КХЛ нет таких болельщиков, как у нас. Куда бы мы ни приехали, они на трибунах. Их видно и слышно. Вот сейчас, здесь, лето, люди приехали на отдых, а они идут на хоккей, чтобы поддержать нас. Жаль, не смогли их сегодня порадовать», — восхищается болельщиками Шарипзянов.
Один из таких болельщиков бывший омич, а ныне житель Сочи Павел Бочанцев со своими сыновьями.
«Я сам с Омска, но давно переехал жить в Сочи. С 1985 года, как СКК имени Блинова построили, я болею за „Авангард“. Теперь вот эту любовь своим сыновьям передал, по наследству», — заявил Павел.
Что касается проигрыша в первом матче на турнире, то, по заверениям Шарипзянова, сейчас нет поводов, чтобы расстраиваться.
«Нет поводов расстраиваться. Вы вспомните прошлогоднюю предсезонку. Мы там 10 матчей выиграли, и чем все это потом обернулось, — проиграли 6 первых матчей на старте Чемпионата. Ничего страшного сегодня не произошло, — мы меняем систему, нарабатываем новое. Поэтому ребятам надо время, чтобы перестроиться, понять, как играть. Все у нас еще впереди», — уверен капитан «ястребов».
Напомним, матч с ХК «Сочи» закончился для «Авангарда проигрышем со счетом 1:3.