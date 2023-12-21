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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

В матче с ХК Сочи у ястребов отметились все звенья

Форвард омского «Авангарда» Спунер о победе над «Сочи»: «У них просто не было шансов»

21 декабря 2023, 19:07
Фото: ХК Авангард
В матче с ХК Сочи у ястребов отметились все звенья

Форвард омского «Авангарда» Спунер о разгроме ХК «Сочи»: «Могли забросить и еще»

По мнению хоккеиста, у «ястребов» было предостаточно моментов, чтобы забросить еще несколько шайб.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал, как и за счет чего удалось победить ХК «Сочи» с разгромным счетом.

«Мы много бросали по воротам, ребята активно шли на пятак и это здорово. В прошлом матче [с „Ак Барсом“] не забросили ни одной, сегодня восемь, такое в хоккее случается. Плюс сегодня и некоторые отскоки были в нашу пользу», — высказался Спунер.

Тем не менее, хоккеист отметил и старания соперников переломить ход игры, хоть и без особых шансов.

«Отмечу, что противник старался, не опускал рук, но я думаю, что мы их полностью закрыли, и они часто просто отбрасывались. Сегодня мы были лучше, а у них просто не было шансов на победу, наоборот, это у нас было еще множество голевых моментов и мы могли забросить еще больше», — заметил Райан Спунер.

В матче с «Сочи» в «Авангарде» забитыми шайбами отметились все четыре звена и это, по мнению хоккеиста, очень пригодится в плей-офф.

«Да, сегодня забили все звенья, и сейчас такая глубина крайне важна, ведь мы все ближе и ближе подходим к плей-офф. Согласен, что был определенный отрезок, когда забивало только наше звено, но в последнее время все ребята отличаются, и в плей-офф это будет крайне важно», — уверен форвард.

Напомним, как ранее сообщал Город55, встреча с ХК «Сочи» закончилась с разгромным счетом в пользу «Авангарда» — 8:3. Дубли у Буше и Спунера.

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