Форвард омского «Авангарда» Спунер о победе над «Сочи»: «У них просто не было шансов»

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал, как и за счет чего удалось победить ХК «Сочи» с разгромным счетом.
«Мы много бросали по воротам, ребята активно шли на пятак и это здорово. В прошлом матче [с „Ак Барсом“] не забросили ни одной, сегодня восемь, такое в хоккее случается. Плюс сегодня и некоторые отскоки были в нашу пользу», — высказался Спунер.
Тем не менее, хоккеист отметил и старания соперников переломить ход игры, хоть и без особых шансов.
«Отмечу, что противник старался, не опускал рук, но я думаю, что мы их полностью закрыли, и они часто просто отбрасывались. Сегодня мы были лучше, а у них просто не было шансов на победу, наоборот, это у нас было еще множество голевых моментов и мы могли забросить еще больше», — заметил Райан Спунер.
В матче с «Сочи» в «Авангарде» забитыми шайбами отметились все четыре звена и это, по мнению хоккеиста, очень пригодится в плей-офф.
«Да, сегодня забили все звенья, и сейчас такая глубина крайне важна, ведь мы все ближе и ближе подходим к плей-офф. Согласен, что был определенный отрезок, когда забивало только наше звено, но в последнее время все ребята отличаются, и в плей-офф это будет крайне важно», — уверен форвард.
Напомним, как ранее сообщал Город55, встреча с ХК «Сочи» закончилась с разгромным счетом в пользу «Авангарда» — 8:3. Дубли у Буше и Спунера.