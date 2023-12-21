Нападающий омского «Авангарда» Спунер выделил гол Буше в матче с ХК «Сочи»

Этот гол стал для Буше вторым в этой встрече, после него счет на табло стал 7:2. В ассистентах этой шайбы Михаил Гуляев и Владимир Ткачев. Напомним, ранее Спунер, который тоже отметился дублем в этой игре, рассказал Городу55 за счет чего удалось победить с таким разгромным результатом.