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Спунера и Буше в этом матче отметились дублями

Нападающий омского «Авангарда» Спунер выделил гол Буше в матче с ХК «Сочи»

21 декабря 2023, 19:30
Фото: ХК Авангард
Спунера и Буше в этом матче отметились дублями

Форварду омского «Авангарда» Спунеру понравился гол Буше при разгроме ХК «Сочи

При этом выбор у хоккеиста был предостаточный, — «ястребы» в этой игре забросили 8 шайб.

Форвард омского «Авангарда» Райан Спунер отметил гол Рида Буше в матче с ХК Сочи», который закончился разгромной победой «ястребов» со счетом 8:3.

«Честно, сложно выделить какой-то один гол, поскольку их было восемь, так сразу и не припомнишь. Вообще все шайбы были классные, но мне понравился гол, который Буше забросил в третьем периоде, там и шикарная передача прошла и отличный бросок», — заметил Спунер.

Этот гол стал для Буше вторым в этой встрече, после него счет на табло стал 7:2. В ассистентах этой шайбы Михаил Гуляев и Владимир Ткачев. Напомним, ранее Спунер, который тоже отметился дублем в этой игре, рассказал Городу55 за счет чего удалось победить с таким разгромным результатом.

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