Нападающий омского «Авангарда» Спунер выделил гол Буше в матче с ХК «Сочи»

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Форвард омского «Авангарда» Райан Спунер отметил гол Рида Буше в матче с ХК Сочи», который закончился разгромной победой «ястребов» со счетом 8:3.
«Честно, сложно выделить какой-то один гол, поскольку их было восемь, так сразу и не припомнишь. Вообще все шайбы были классные, но мне понравился гол, который Буше забросил в третьем периоде, там и шикарная передача прошла и отличный бросок», — заметил Спунер.
Этот гол стал для Буше вторым в этой встрече, после него счет на табло стал 7:2. В ассистентах этой шайбы Михаил Гуляев и Владимир Ткачев. Напомним, ранее Спунер, который тоже отметился дублем в этой игре, рассказал Городу55 за счет чего удалось победить с таким разгромным результатом.