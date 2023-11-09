Главный тренер омского «Авангарда» о победе над ЦСКА: «Мы были лучше»

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил уверенную победу над действующим чемпионом КХЛ, — московским ЦСКА, со счетом 6:4.
«Результативная игра, — очень много моментов, хорошие скорости, красивые голы. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всей игры. Мы оказались лучше, — на 2 шайбы больше забили», — считает Кравец.
По мнению наставника «ястребов» последние матчи в выездных сериях всегда даются с трудом.
«Благодарю ребят за отличную поездку, а особенно за концовку, — всегда тяжело играть четвертую игру, хочется уже домой, а тут такой соперник, но сегодня все молодцы», — уверен главный тренер «Авангарда».
Напомним, в этой выездной серии омичи одержали победу во всех четырех играх, одолев поочередно СКА, ХК «Сочи», «Динамо Минск» и ЦСКА и тем самым довели свою победную серию до пяти матчей.