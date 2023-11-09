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В этой выездной серии ястребы взяли 8 очков

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над ЦСКА: «Мы были лучше»

9 ноября 2023, 20:32
Фото: ХК Авангард
В этой выездной серии ястребы взяли 8 очков

Наставник омского «Авангарда» оценил победу над действующим чемпионом — ЦСКА

Михаил Кравец поблагодарил всех игроков команды за отличную поездку, а особенно за ее концовку.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил уверенную победу над действующим чемпионом КХЛ, — московским ЦСКА, со счетом 6:4.

«Результативная игра, — очень много моментов, хорошие скорости, красивые голы. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всей игры. Мы оказались лучше, — на 2 шайбы больше забили», — считает Кравец.

По мнению наставника «ястребов» последние матчи в выездных сериях всегда даются с трудом.

«Благодарю ребят за отличную поездку, а особенно за концовку, — всегда тяжело играть четвертую игру, хочется уже домой, а тут такой соперник, но сегодня все молодцы», — уверен главный тренер «Авангарда».

Напомним, в этой выездной серии омичи одержали победу во всех четырех играх, одолев поочередно СКА, ХК «Сочи», «Динамо Минск» и ЦСКА и тем самым довели свою победную серию до пяти матчей.

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