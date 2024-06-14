Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

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Город55 выяснил дальнейшие действия администрации после того, как прокуратура объявила стройку ЖК «Мирапорт» на Пригородной незаконной и внесла представления мэру Омска Сергею Шелесту и руководителям двух коммерческих организаций. Компания «Причал 55», которая возводит дома на месте бывшего грузового причала, теперь должна прекратить все работы и устранить выявленные нарушения градостроительного, земельного и водного законодательства.
Как сообщили Городу55 в мэрии, отзывать выданное в декабре прошлого года разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» не планируется. Основания для прекращения разрешения, как оказалось, отсутствуют. При этом в администрации не собираются следить и проверять, прекратит ли «Причал 55» строительные работы на площадке ЖК «Мирапорт» в Нефтяниках.
«В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства органами государственного строительного надзора и не относится к компетенции органов местного самоуправления», — говорится в ответе администрации, подписанном перзамом мэра Омска, директором депимущества Евгением Романиным.
Напомним, что разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа по улице Пригородная выдали под конец прошлого года. Как выяснил Город55, заявку компания «Причал 55» подала в департамент архитектуры и градостроительства 11 декабря 2023 года. После проверки документов ведомством застройщик 18 декабря отозвал свое заявление для доработки проектной документации, и спустя два дня — 20 декабря — отправил повторное заявление о выдаче разрешения. В этот же день его одобрили.
На стройке после объявления ее незаконной, кстати, не торопились приостанавливать работу. Неделю назад там можно было наблюдать большое количество строителей и техники.