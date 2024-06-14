Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

Напомним, что разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа по улице Пригородная выдали под конец прошлого года. Как выяснил Город55, заявку компания «Причал 55» подала в департамент архитектуры и градостроительства 11 декабря 2023 года. После проверки документов ведомством застройщик 18 декабря отозвал свое заявление для доработки проектной документации, и спустя два дня — 20 декабря — отправил повторное заявление о выдаче разрешения. В этот же день его одобрили.