gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Стройплощадка ЖК «Мирапорт»

Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»

14 июня 2024, 04:44
Фото: Прокуратура Омской области
Стройплощадка ЖК «Мирапорт»

В Омске не будут отзывать разрешение на строительство скандального ЖК «Мирапорт»

Прокуратура ранее признала строительство дома на Пригородной незаконным, однако в администрации города считают, основания для прекращения разрешения на работы отсутствуют.

Город55 выяснил дальнейшие действия администрации после того, как прокуратура объявила стройку ЖК «Мирапорт» на Пригородной незаконной и внесла представления мэру Омска Сергею Шелесту и руководителям двух коммерческих организаций. Компания «Причал 55», которая возводит дома на месте бывшего грузового причала, теперь должна прекратить все работы и устранить выявленные нарушения градостроительного, земельного и водного законодательства.

Как сообщили Городу55 в мэрии, отзывать выданное в декабре прошлого года разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» не планируется. Основания для прекращения разрешения, как оказалось, отсутствуют. При этом в администрации не собираются следить и проверять, прекратит ли «Причал 55» строительные работы на площадке ЖК «Мирапорт» в Нефтяниках.

«В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства органами государственного строительного надзора и не относится к компетенции органов местного самоуправления», — говорится в ответе администрации, подписанном перзамом мэра Омска, директором депимущества Евгением Романиным.

Напомним, что разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа по улице Пригородная выдали под конец прошлого года. Как выяснил Город55, заявку компания «Причал 55» подала в департамент архитектуры и градостроительства 11 декабря 2023 года. После проверки документов ведомством застройщик 18 декабря отозвал свое заявление для доработки проектной документации, и спустя два дня — 20 декабря — отправил повторное заявление о выдаче разрешения. В этот же день его одобрили.

На стройке после объявления ее незаконной, кстати, не торопились приостанавливать работу. Неделю назад там можно было наблюдать большое количество строителей и техники.

В Омске откладывают консервацию признанной незаконной стройки ЖК «Мирапорт»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Прокуратура#Строительство#Скандал#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Разрешение#Евгений Романин#ЖК Мирапорт#Причал 55
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Вчера, 09:36
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Вчера, 06:44
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:57
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Вчера, 10:20
"