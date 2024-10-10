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Posted 10 октября, 05:22

Published 10 октября, 05:22

Modified 10 октября, 05:23

Updated 10 октября, 05:23

В Омском Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова концессионеру

«Выходим на подписание»: в Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова частнику

10 октября 2024, 05:22
Фото: gorod55.ru

В Омском Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова концессионеру

Концессионное соглашение с «Омск Сайдинг Инвестом» планируется подписать к 18 октября.

В Омском городском Совете сегодня, 10 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повести был связан с Зеленым островом: первый заместитель мэра Евгений Романин рассказал депутатам о передаче парка в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест». По его словам, администрация «выходит на подписание» соглашения 18 октября.

«Все шло штатно, в соответствии с конкурсными процедурами, — уточнил Романин. — Ситуацию мы ведем в ручном режиме. Нормативные сроки у нас 30 октября, но соглашение будет подписано даже немного раньше».

Депутатов услышанное полностью удовлетворило.

«Получается, впереди ноябрь и декабрь, — констатировал глава комитета Алексей Провозин. — У нас в планах на этот год поступлений от Зеленого острова не было, но теперь будет небольшой сюрприз. Сроки, как мы видим, не срываются, а даже чуть-чуть ускорены…».

Напомним: «Омск Сайдинг Инвест» получает Зеленый остров в концессию на 25 лет. Других претендентов не было, так что победителем был признан единственный участник торгов.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Зеленый остров#Омск Сайдинг Инвест#Евгений Романин
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