«Выходим на подписание»: в Горсовете назвали сроки передачи Зеленого острова частнику

В Омском городском Совете сегодня, 10 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повести был связан с Зеленым островом: первый заместитель мэра Евгений Романин рассказал депутатам о передаче парка в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест». По его словам, администрация «выходит на подписание» соглашения 18 октября.