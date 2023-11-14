В депимущества рассказали, как подорожает земля под гаражами для «любимых граждан»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
Сегодня, 14 ноября, в Омском горсовете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Одним из пунктов повестки был вопрос об изменении расчета арендной платы за землю под гаражами. Город55 уже писал о том, что в департаменте имущественных отношений решили ввести в расчеты дополнительный коэффициент, чтобы цена аренды зависела от того, в какой части города стоит гараж.
Согласно предложению чиновников, в городе должны появиться 5 ценовых зон: высокой ценности, повышенной, средней, низкой и «зона отдаленных районов». В зоне средней ценности плата останется прежней, 970 рублей в год. В остальных случаях это будут 1158, 1075, 827 и 792 рубля.
— Это плата за год, — уточнил Романин. — Не думаю, что даже в случае зоны повышенной ценности эта плата является какой-то социально тяжелой за гараж, стоящий на муниципальной земле. Владелец ставит там машину, использует помещение как склад, к тому же есть элемент безопасности…
На уточняющий вопрос о том, не уменьшатся ли общие муниципальные сборы из-за появления зон «низкой ценности» и «отдаленных районов», глава депимущества ответил, что беспокоиться не о чем: в зонах высокой и повышенной ценности расположено больше гаражей. К тому же Романин полагает, что, когда ситуация с гаражами полностью войдет в правовое русло, желающих платить за землю станет больше.
— Я всегда думаю о наших любимых гражданах с самой лучшей стороны, — уточнил чиновник, видя, что депутаты сомневаются в справедливости его слов.
Отметим: сейчас гаражи, стоящие на муниципальной земле, формально являются нелегальными постройками, и плата за них (те самые 970 рублей в год) взимается как «неосновательное обогащение». Если Горсовет одобрит предложение администрации, гаражи будут включать в территориальную схему, будут заключаться договоры, и деньги начнут взимать по новой тарифной сетке.
Однако есть и подводные камни: в схему попадут не все гаражи. Пока даже у чиновников нет ответа на вопрос о том, какая часть из примерно 50 тысяч гаражей будет легализована и сколько строений такого рода окончательно объявят вне закона (в этом случае владелец обязан будет освободить землю в течение 5 лет).
Депутаты проголосовали за то, чтобы принять предложение депимущества в первом и втором чтениях. Теперь гаражную тему рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.