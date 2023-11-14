В депимущества рассказали, как подорожает земля под гаражами для «любимых граждан»

Однако есть и подводные камни: в схему попадут не все гаражи. Пока даже у чиновников нет ответа на вопрос о том, какая часть из примерно 50 тысяч гаражей будет легализована и сколько строений такого рода окончательно объявят вне закона (в этом случае владелец обязан будет освободить землю в течение 5 лет).