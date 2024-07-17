gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Омском Горсовете одобрили передачу Зеленого острова в концессию

В Омске окончательно одобрили передачу Зеленого острова в концессию

17 июля 2024, 07:01
Фото: gorod55.ru

В Омском Горсовете одобрили передачу Зеленого острова в концессию

Теперь администрация должна организовать конкурс.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета решалась судьба Зеленого острова. Город55 уже писал о планах администрации передать этот парк в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест» — инвестору парка развлечений «Вокруг света». Эта идея уже получила одобрение комитета, а на пленарном заседании оставалось принять окончательное решение.

Напомним: концессионное соглашение предлагается заключить на 25 лет, из которых первые 15 — «инвестиционная фаза». Концессионер должен будет развивать территорию, реконструировать находящиеся в парке капитальные объекты, заниматься «созданием движимого имущества и качественным содержанием территории», благоустройством (в частности, озеленением и реконструкцией набережной). По окончании срока концессии он должен будет передать городу не только территорию, но и созданные на ней за четверть века объекты. Общие расходы концессионера составят около 2 млрд рублей, причем представитель компании настаивает: никакой окупаемости не ожидается, проект не коммерческий, а исключительно социальный.

У депутатов возник только один вопрос: каким образом могут быть изменены условия договора, если появится такая необходимость? Докладчик, первый вице-мэр и директор депимущества Евгений Романин, ответил, что это будет возможно только по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. После этого депутаты проголосовали «за».

Стоит отметить, что соглашение будет заключено по итогам специального конкурса.

— Сейчас мы получаем согласие на проведение конкурса, — рассказал глава правового департамента администрации Олег Баланов. — Департамент имущественных отношений сформирует конкурсную документацию, а затем, исходя из количества заявок, будет заключаться договор о концессии…

Учитывая контекст, можно предположить, что конкурс будет иметь формальный характер: «Омск Сайдинг Инвест» уже не первый год осваивает Зеленый остров.

Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Зеленый остров#Омск Сайдинг Инвест#Олег Баланов#Евгений Романин
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21