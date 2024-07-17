В Омске окончательно одобрили передачу Зеленого острова в концессию

Напомним: концессионное соглашение предлагается заключить на 25 лет, из которых первые 15 — «инвестиционная фаза». Концессионер должен будет развивать территорию, реконструировать находящиеся в парке капитальные объекты, заниматься «созданием движимого имущества и качественным содержанием территории», благоустройством (в частности, озеленением и реконструкцией набережной). По окончании срока концессии он должен будет передать городу не только территорию, но и созданные на ней за четверть века объекты. Общие расходы концессионера составят около 2 млрд рублей, причем представитель компании настаивает: никакой окупаемости не ожидается, проект не коммерческий, а исключительно социальный.