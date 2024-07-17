В Омске окончательно одобрили передачу Зеленого острова в концессию

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета решалась судьба Зеленого острова. Город55 уже писал о планах администрации передать этот парк в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест» — инвестору парка развлечений «Вокруг света». Эта идея уже получила одобрение комитета, а на пленарном заседании оставалось принять окончательное решение.
Напомним: концессионное соглашение предлагается заключить на 25 лет, из которых первые 15 — «инвестиционная фаза». Концессионер должен будет развивать территорию, реконструировать находящиеся в парке капитальные объекты, заниматься «созданием движимого имущества и качественным содержанием территории», благоустройством (в частности, озеленением и реконструкцией набережной). По окончании срока концессии он должен будет передать городу не только территорию, но и созданные на ней за четверть века объекты. Общие расходы концессионера составят около 2 млрд рублей, причем представитель компании настаивает: никакой окупаемости не ожидается, проект не коммерческий, а исключительно социальный.
У депутатов возник только один вопрос: каким образом могут быть изменены условия договора, если появится такая необходимость? Докладчик, первый вице-мэр и директор депимущества Евгений Романин, ответил, что это будет возможно только по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. После этого депутаты проголосовали «за».
Стоит отметить, что соглашение будет заключено по итогам специального конкурса.
— Сейчас мы получаем согласие на проведение конкурса, — рассказал глава правового департамента администрации Олег Баланов. — Департамент имущественных отношений сформирует конкурсную документацию, а затем, исходя из количества заявок, будет заключаться договор о концессии…
Учитывая контекст, можно предположить, что конкурс будет иметь формальный характер: «Омск Сайдинг Инвест» уже не первый год осваивает Зеленый остров.