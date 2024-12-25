«Оскопленное решение»: омские архитекторы раскритиковали план застройки берега Иртыша

Архитекторы восприняли проект настороженно. Участники обсуждения отметили, что использование береговой зоны под строительство связано с целым рядом ограничений и что неизбежны проблемы с транспортом: к проспекту Мира ведут только две узкие улицы, 70 лет СибАДИ и Твардовского, которые невозможно расширить из-за старой застройки. Аверин на это ответил, что с береговой зоной его компания будет аккуратна и что нагрузка на проспект Мира, по данным экспертов, увеличится от силы на 4% (да, по второму пункту ответ был про другое, и архитекторы это, кажется, заметили).