«Оскопленное решение»: омские архитекторы раскритиковали план застройки берега Иртыша

Posted 25 декабря, 04:06
Published 25 декабря, 04:06
Modified 25 декабря, 05:45
Updated 25 декабря, 05:45
Вчера, 24 декабря, в Омске прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета, который работает при мэрии. Одним из пунктов повестки стало обсуждение планов компании «Глоракс» построить новый жилой микрорайон в Городке нефтяников. Этот проект называется «Глоракс Заозерная», и ЖК должен появиться на правом берегу Иртыша, недалеко от СибАДИ — на той территории, которую сейчас занимает санаторий «Рассвет».
Представитель компании Степан Аверин рассказал собравшимся, что строительство планируется вести 2 очередями, в каждой из которых 2 этапа. Общая площадь застройки составит 125 тысяч квадратных метров, из которых на квартиры будет приходиться 117 тысяч. Остальное — коммерческая недвижимость, в том числе фитнес-центр. ЖК будет рассчитан на 3900 жителей, но по факту их должно быть несколько меньше, так как речь идет о жилье бизнес-класса.
Сейчас компания добивается внесения изменений в Генплан и в ПЗЗ, чтобы на конкретном участке можно было заниматься жилищной застройкой. «Глоракс» хочет еще провести благоустройство набережной с пляжами и «молодежной площадкой», реконструировать улицу 70 лет СибАДИ, которая будет связывать новый ЖК с проспектом Мира. «Зеленые насаждения», по словам Аверина, в проекте учтены, в центре микрорайона будет сквер.
«Есть деревья-крупномеры, которые мы хотим сохранить», — рассказал он.
Еще «Глоракс» хочет сохранить и реанимировать одну из 2 заброшенных скважин с минеральной водой: есть планы обеспечить фитнес-центр минеральными ваннами.
Архитекторы восприняли проект настороженно. Участники обсуждения отметили, что использование береговой зоны под строительство связано с целым рядом ограничений и что неизбежны проблемы с транспортом: к проспекту Мира ведут только две узкие улицы, 70 лет СибАДИ и Твардовского, которые невозможно расширить из-за старой застройки. Аверин на это ответил, что с береговой зоной его компания будет аккуратна и что нагрузка на проспект Мира, по данным экспертов, увеличится от силы на 4% (да, по второму пункту ответ был про другое, и архитекторы это, кажется, заметили).
Прозвучало мнение о том, что нужна еще одна дорога к новому ЖК — со стороны моста. Представитель «Глоракса» объяснил, что этот вопрос изучался, но с собственником соответствующего земельного участка просто не удалось договориться — ни о продаже, ни хотя бы о сервитуте.
На вопрос о том, нельзя ли использовать здание санатория «Рассвет» (скажем, под объект социальной инфраструктуры), Аверин ответил, что тут без вариантов.
«Там трубы срезаны, даже сняты батареи, — объяснил он. — Здание признано полностью неработоспособным. Нам дешевле снести и построить заново».
Больше всего вопросов у архитекторов было к внешнему виду будущего микрорайона. Планируется, что у самого берега будет стоять несколько высоток, а за ними — дома пониже. На резонный вопрос «А почему так?» архитектор Любовь Арнаутова ответила, что так и было задумано.
«Мы формируем доминанту, речной фасад, — рассказала она. — Это мировая практика. Это интересно, необычно, это будет новый вид архитектуры для Омска».
Собравшихся такое объяснение, кажется, не убедило (в зале даже были слышны смешки). Сакен Хусаинов увидел в проекте слишком много общего с некоторыми московскими ЖК (в частности, на пути в Домодедово) и заявил, что «Глоракс» пытается привнести в Омск «что-то не очень близкое и не очень вдохновляющее». А вот Александр Бегун счел возможным посочувствовать застройщику.
«Они немного заложники ситуации, — считает архитектор. — „Сажают“ готовый проект на предложенное мэрией место…».
Специалистам проект явно не понравился. Зазвучали мнения о том, что это «хорошая, но рядовая застройка», «типовые, бездушные высотки», что «нет четкости и пространственности», что берег большой реки заслуживает чего-то более выдающегося.
«Это равнодушное, оскопленное, рафинированное решение!» — заявил один из критиков.
Кроме того, архитекторы беспокоятся из-за растущих на территории «Рассвета» сосен: по-видимому, почти все они в случае реализации проекта «пойдут под нож».
Представители мэрии были настроены более позитивно. Главный архитектор Роман Воробьев поблагодарил «Глоракс» за то, что проект был вынесен на обсуждение на ранней стадии, когда многое можно изменить, а первый заместитель мэра Евгений Романин даже постарался ответить критикам.
«Любые застройщики из других регионов — это хорошо, — заявил он. — Это всегда что-то новое, конкуренция, инвестиции, рабочие места. Предложенное решение достаточно красивое, чем Омск сейчас похвастать не может. Вы не сможете сказать, какие сейчас реализуются проекты лучше и красивее…».
Мэрия в этой ситуации рада уже тому, что нашелся желающий что-то сделать с территорией «Рассвета».
«Мы ведь понимаем, что территория заброшенная, — констатировал Романин. — Мы знаем, кому она принадлежала раньше. Сейчас эта территория может стать даже источником опасности».
Прежний собственник — Натела Полежаева, бывшая невестка Леонида Полежаева. В ее бизнесе давно начались проблемы, так что «Рассвет» последние годы стоял пустым. Теперь у мэрии появился шанс что-то с этим объектом сделать — и этот шанс чиновники намерены использовать. О соснах Романин говорить не стал, зато обратил внимание членов градсовета на то, что «Глоракс» готов построить образовательный «комбинат» — здание, в котором будут и детский сад, и школа.
«Я считаю, нерешаемых вопросов здесь нет, — заявил первый вице-мэр. — Предлагаю поддержать проект, застройщику порекомендовать услышать вопросы».
Такое решение и было принято. Теперь проект ждут доработка и обсуждение в областном градсовете.
Напомним: петербургский девелопер «Глоракс» летом 2024 года купил земельный участок на правом берегу Иртыша общей площадью 6,7 гектара. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в 18 млрд рублей. Учредителем компании является Андрей Биржин, она ведет строительство в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов России.
«Это наш пилотный проект в Омске, но мы очень хотим поработать здесь с еще рядом территорий», — рассказал Степан Аверин на вчерашнем заседании.
В начале декабря Город55 писал о том, что на улице 70 лет СибАДИ, рядом с вузом, планируется строительство объектов делового управления.