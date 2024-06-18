Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 04:27
В Омском городском Совете сегодня, 18 июня, прошло внеочередное пленарное заседание. В повестке было всего два вопроса, и один из них касался проекта соглашения об участии застройщиков в развитии социальной инфраструктуры: администрация решила внести в документ определенные правки.
Город55 писал о том, как развивалась эта история. Чиновники предложили проект соглашения, согласно которому застройщики должны будут либо возводить детсады и школы самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья. Предполагается, что дело будет исключительно добровольным. Тем не менее прокуратура заявила о возможных коррупционных рисках, отдельные депутаты — о вероятности существенного подорожания квартир. Мэрия доработала инициативу с учетом прозвучавших замечаний, и городской Совет ее одобрил на майском пленарном заседании.
Теперь чиновники предложили расширить использование соглашения: они предлагают считать «развитием социальной инфраструктуры» в том числе капитальный ремонт детсадов и школ в том случае, если благодаря таким работам создаются новые места. При этом застройщики смогут проводить работы вскладчину.
— Предусмотреть возможность заключения соглашения об участии застройщика в развитии социальной инфраструктуры с несколькими физическими и (или) юридическими лицами, — гласит один из пунктов инициативы.
Предложение мэрии было одобрено в профильном комитете (тоже на внеочередном заседании). Во время финального обсуждения высказался только один депутат — самый энергичный критик инициативы Анатолий Канунников.
— Капитальный ремонт увеличивает количество новых мест? — спросил он. — Школы у нас типовые, классы имеют определенные параметры. Как капитальный ремонт может повлиять на количество мест?
Докладчик, первый вице-мэр Евгений Романин, ответил, что это действительно возможно.
— В принципе, есть такие помещения, отдельно стоящие здания, которые сейчас не используются, — уточнил он. — Возможно, на территории учреждения был орган исполнительной власти, который съехал…
Депутаты проголосовали «за». Таким образом, поправки к законопроекту теперь вступают в силу.
Напомним: на последнем пленарном заседании вице-мэр Евгений Романин заявил, что если проект соглашения будет утвержден, в тот же день можно будет подписать договоренность с несколькими застройщиками. Это может объяснить спешку, с которой поправки к инициативе были вынесены на обсуждение.