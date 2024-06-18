Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину

Город55 писал о том, как развивалась эта история. Чиновники предложили проект соглашения, согласно которому застройщики должны будут либо возводить детсады и школы самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья. Предполагается, что дело будет исключительно добровольным. Тем не менее прокуратура заявила о возможных коррупционных рисках, отдельные депутаты — о вероятности существенного подорожания квартир. Мэрия доработала инициативу с учетом прозвучавших замечаний, и городской Совет ее одобрил на майском пленарном заседании.