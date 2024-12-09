Омский депимущества отменил аукцион на аренду исторической казармы

На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии. Возможно, из-за этого не нашлось потенциальных арендаторов. Стоит отметить, что памятники архитектуры в Омске нередко оказываются проблемными активами: например, в сентябре администрации не удалось продать доходный дом Гутермахера и Лемана на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ.