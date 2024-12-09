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Posted 9 декабря, 05:00

Published 9 декабря, 05:00

Modified 9 декабря, 05:02

Updated 9 декабря, 05:02

Право на аренду казармы на Партизанской сняли с торгов

Омский депимущества отменил аукцион на аренду исторической казармы

9 декабря 2024, 05:00
Фото: ГИС Торги.

Право на аренду казармы на Партизанской сняли с торгов

Чиновники планировали продать право на заключение договора по цене рубль за квадратный метр.

Департамент имущественных отношений администрации Омска планировал 12 декабря провести аукцион на право арендовать здание по адресу Партизанская, 5. Однако 6 декабря глава департамента и первый заместитель мэра Евгений Романин подписал «извещение об отказе от проведения аукциона» и распоряжение об исключении здания из перечня муниципального имущества, выставляемого на торги.

Напомним: речь идет об историческом здании казармы, построенном в 1822–1823 годах и признанном памятником истории и культуры. Площадь постройки — 1 860 квадратных метров. Известно, что администрация планировала заключить договор с арендатором на 48 лет и 11 месяцев, причем право арендовать здание она оценила в 1 860 рублей — по рублю за квадрат.

На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии. Возможно, из-за этого не нашлось потенциальных арендаторов. Стоит отметить, что памятники архитектуры в Омске нередко оказываются проблемными активами: например, в сентябре администрации не удалось продать доходный дом Гутермахера и Лемана на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ.

Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#Депимущества#Памятники истории и культуры#Евгений Романин
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