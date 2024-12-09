Омский депимущества отменил аукцион на аренду исторической казармы

Posted 9 декабря, 05:00
Published 9 декабря, 05:00
Modified 9 декабря, 05:02
Updated 9 декабря, 05:02
Департамент имущественных отношений администрации Омска планировал 12 декабря провести аукцион на право арендовать здание по адресу Партизанская, 5. Однако 6 декабря глава департамента и первый заместитель мэра Евгений Романин подписал «извещение об отказе от проведения аукциона» и распоряжение об исключении здания из перечня муниципального имущества, выставляемого на торги.
Напомним: речь идет об историческом здании казармы, построенном в 1822–1823 годах и признанном памятником истории и культуры. Площадь постройки — 1 860 квадратных метров. Известно, что администрация планировала заключить договор с арендатором на 48 лет и 11 месяцев, причем право арендовать здание она оценила в 1 860 рублей — по рублю за квадрат.
На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии. Возможно, из-за этого не нашлось потенциальных арендаторов. Стоит отметить, что памятники архитектуры в Омске нередко оказываются проблемными активами: например, в сентябре администрации не удалось продать доходный дом Гутермахера и Лемана на углу улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ.