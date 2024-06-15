Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска

Раньше во время командировок, отпусков и больничных Сергея Шелеста его по умолчанию замещал Евгений Фомин, теперь же мэр сможет выбирать, кто именно из двух первых заместителей будет исполнять обязанности. Если же на рабочих местах одновременно будут отсутствовать Сергей Шелест, Евгений Фомин и Евгений Романин, и. о. мэра Омска будет Владимир Куприянов.