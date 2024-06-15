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Мэр Омска Шелест определил, кто из замов будет замещать его во время отпуска

Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска

15 июня 2024, 05:05
Фото: gorod55.ru

Мэр Омска Шелест определил, кто из замов будет замещать его во время отпуска

В прошлом месяце у Сергея Шелеста появился еще один первый заместитель, поэтому мэр решил уточнить полномочия своих «правых рук».

Накануне своего отпуска, который начался 12 июня, мэр Сергей Шелест перераспределил обязанности между заместителями. Соответствующее распоряжение глава города подписал 11 июня. С прошлого месяца у Шелеста два первых заместителя— Евгений Фомин и Евгений Романин, поэтому и потребовалось уточнить их полномочия.

Раньше во время командировок, отпусков и больничных Сергея Шелеста его по умолчанию замещал Евгений Фомин, теперь же мэр сможет выбирать, кто именно из двух первых заместителей будет исполнять обязанности. Если же на рабочих местах одновременно будут отсутствовать Сергей Шелест, Евгений Фомин и Евгений Романин, и. о. мэра Омска будет Владимир Куприянов.

Романину в дополнение к прежним обязанностям также доверили руководство работой нескольких комиссий: по предоставлению жилья из муниципального специализированного жилого фонда и по предоставлению и отчуждению жилья из муниципального жилого фонда коммерческого использования.

Отдых по плану. С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск
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#Юлия Истомина#Политика#Общество#Омск#Превышение полномочий#Администрация#Новости#Сергей Шелест#Заместитель#Евгений Фомин#Евгений Романин#Администрация Омска
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