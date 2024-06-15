Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Накануне своего отпуска, который начался 12 июня, мэр Сергей Шелест перераспределил обязанности между заместителями. Соответствующее распоряжение глава города подписал 11 июня. С прошлого месяца у Шелеста два первых заместителя— Евгений Фомин и Евгений Романин, поэтому и потребовалось уточнить их полномочия.
Раньше во время командировок, отпусков и больничных Сергея Шелеста его по умолчанию замещал Евгений Фомин, теперь же мэр сможет выбирать, кто именно из двух первых заместителей будет исполнять обязанности. Если же на рабочих местах одновременно будут отсутствовать Сергей Шелест, Евгений Фомин и Евгений Романин, и. о. мэра Омска будет Владимир Куприянов.
Романину в дополнение к прежним обязанностям также доверили руководство работой нескольких комиссий: по предоставлению жилья из муниципального специализированного жилого фонда и по предоставлению и отчуждению жилья из муниципального жилого фонда коммерческого использования.