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Posted 2 ноября, 10:00

Published 2 ноября, 10:00

Modified 2 ноября, 10:00

Updated 2 ноября, 10:00

В омском градсовете расктриковали проект детсада в «Зеленой реке»

«Это уже не модно»: в омском градсовете раскритиковали будущий детсад от «Эталона»

2 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI.

В омском градсовете расктриковали проект детсада в «Зеленой реке»

Строительство объекта уже одобрено на уровне области.

На вчерашнем заседании омского архитектурно-градостроительного совета речь шла в том числе о строительстве детсадов. Участникам встречи представили проект одного такого учреждения, которое должно появиться в новом микрорайоне «Зеленая река». Строить детсад будет компания «Эталон», членам совета сразу объяснили, что проект уже утвержден на уровне области.

«Зачем мы его смотрим тогда?» — крикнул кто-то из зала.

Тем не менее обсуждение проекта, не могущее ни на что повлиять, продолжилось. Членам совета рассказали, что детсад будет рассчитан на 350 мест, показали, как здание будет выглядеть снаружи и внутри. Началось обсуждение, которое получилось очень эмоциональным.

«О каком эстетическом воспитании молодого поколения можно говорить, если нам предлагают такой сарай? — спросил архитектор Владимир Проскурнин. — Я был в Освенциме, я даже там такого не видел. Это какой век? Докаменный?».

Мэр Омска Сергей Шелест поспешил на это ответить, что тоже был в Освенциме, — и там все-таки строили хуже, чем в Омске. Проскурнин настаивал на этом, что проект никуда не годится, и что надо обсуждать его изменения.

«Коллеги, если мы будем так реагировать, мы никаких проектов больше не увидим», — заявил главный архитектор Омска и директор депарха Роман Воробьев.

Еще один представитель администрации, первый вице-мэр Евгений Романин, напомнил собравшимся, что детсад достанется городу бесплатно.

«Объект будет построен без копейки бюджетных денег, — уточнил он. — Мы показываем, что город и область думают о нуждах людей…».

В итоге проект приняли (другого варианта у совета просто не было). Уже после заседания Владимир Проскурнин уточнил для Города55 свои претензии к будущему детсаду.

«Мы же согласимся с тем, что все развивается, и общество развивается, появляются новые методы воспитания и обучения, — констатировал архитектор. — А здесь — какие условия созданы для воспитания и развития маленького человечка? Сегодняшнего, не довоенного, не послевоенного. Планировка в проекте традиционная — коридорная система. Но ведь изолированные комнаты — это уже не модно. Нужны свободные пространства, где моделируются определенные вещи. Что смоделировано для молодого человека здесь, в этой коробочке? Завели его и начинают показывать картинки о том, как он бывает, а он живет в землянке…».

Напомним: на прошлой неделе областные власти заключили с «Эталоном» соглашение о строительстве 3 школ и 7 детских садов. Кроме того, застройщик обещает передать 5% всех построенных квартир, которые в дальнейшем достанутся нуждающимся омичам.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Зеленая река#Детсады#Евгений Романин#Градсовет#Владимир Проскурнин
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