«Это уже не модно»: в омском градсовете раскритиковали будущий детсад от «Эталона»

Posted 2 ноября, 10:00
Published 2 ноября, 10:00
Modified 2 ноября, 10:00
Updated 2 ноября, 10:00
На вчерашнем заседании омского архитектурно-градостроительного совета речь шла в том числе о строительстве детсадов. Участникам встречи представили проект одного такого учреждения, которое должно появиться в новом микрорайоне «Зеленая река». Строить детсад будет компания «Эталон», членам совета сразу объяснили, что проект уже утвержден на уровне области.
«Зачем мы его смотрим тогда?» — крикнул кто-то из зала.
Тем не менее обсуждение проекта, не могущее ни на что повлиять, продолжилось. Членам совета рассказали, что детсад будет рассчитан на 350 мест, показали, как здание будет выглядеть снаружи и внутри. Началось обсуждение, которое получилось очень эмоциональным.
«О каком эстетическом воспитании молодого поколения можно говорить, если нам предлагают такой сарай? — спросил архитектор Владимир Проскурнин. — Я был в Освенциме, я даже там такого не видел. Это какой век? Докаменный?».
Мэр Омска Сергей Шелест поспешил на это ответить, что тоже был в Освенциме, — и там все-таки строили хуже, чем в Омске. Проскурнин настаивал на этом, что проект никуда не годится, и что надо обсуждать его изменения.
«Коллеги, если мы будем так реагировать, мы никаких проектов больше не увидим», — заявил главный архитектор Омска и директор депарха Роман Воробьев.
Еще один представитель администрации, первый вице-мэр Евгений Романин, напомнил собравшимся, что детсад достанется городу бесплатно.
«Объект будет построен без копейки бюджетных денег, — уточнил он. — Мы показываем, что город и область думают о нуждах людей…».
В итоге проект приняли (другого варианта у совета просто не было). Уже после заседания Владимир Проскурнин уточнил для Города55 свои претензии к будущему детсаду.
«Мы же согласимся с тем, что все развивается, и общество развивается, появляются новые методы воспитания и обучения, — констатировал архитектор. — А здесь — какие условия созданы для воспитания и развития маленького человечка? Сегодняшнего, не довоенного, не послевоенного. Планировка в проекте традиционная — коридорная система. Но ведь изолированные комнаты — это уже не модно. Нужны свободные пространства, где моделируются определенные вещи. Что смоделировано для молодого человека здесь, в этой коробочке? Завели его и начинают показывать картинки о том, как он бывает, а он живет в землянке…».
Напомним: на прошлой неделе областные власти заключили с «Эталоном» соглашение о строительстве 3 школ и 7 детских садов. Кроме того, застройщик обещает передать 5% всех построенных квартир, которые в дальнейшем достанутся нуждающимся омичам.